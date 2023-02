Lizzo flagra reação de Adele ao ver que Harry Styles ganhou Grammy de ‘Álbum do Ano’

Reação de Adele ao ver Harry Styles ganhando Grammy de ‘Álbum do Ano’ gera memes na internet

Neste domingo, 5, o cantor britânico Harry Styles (29) levou para casa o Grammy de ‘Álbum do Ano’! Mas a internet gostou mesmo de como a cantora Lizzo (34) gravou a reação da amiga e também artista Adele (34) ao ver que o colega de profissão ganhou na categoria mais esperada da premiação.

Categoria essa que tanto Lizzo quanto Adele também concorriam ao lado de Styles. Além deles, artistas como Abba, Bad Bunny, Beyoncé, Brandi Carlile, Coldplay, Mary J. Blidge e Kendrick Lamar, mas o cantor britânico levou a melhor. Muitos internautas adoraram a vitória do ex-One Direction, mas outros, acharam muito errado.

Lizzo é amiga pessoal de Harry, e aparece no vídeo extremamente feliz e empolgada pela vitória do britânico. Quando ele foi subir ao palco, a cantora gravou tudo ao seu redor e acabou gravando as caretas feitas por Adele. A cantora Easy On Me deixou claro que o foco era para ser deixado no ganhador. “Por que você está me filmando?”, perguntou Adele, que voltou a gravar Harry.

Fez história!

Apesar de não ter levado o prêmio de Álbum do Ano, Beyoncé atingiu um feito histórico no Grammy de 2023 com suas vitórias na noite deste dia 5. A cantora se tornou a artista com mais Grammys, com a marca de 32 troféus. O recorde anterior era do condutor de orquestras Georg Solti, que teve 31 Grammys até a sua morte em 1997.