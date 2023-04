Linha Direta: Relembre casos que marcaram o programa da TV Globo

Depois de 15 anos fora do ar, o programa Linha Direta retornará para a grade da TV Globo com apresentação de Pedro Bial

Um dos programa mais populares entre os anos 90 e início de 2000, o Linha Direta retornará para a grade da TV Globo no próximo mês e já tem gerado uma comoção nas redes sociais. O programa já mostrou casos impressionantes que marcaram época.

A nova temporada da atração, que contará com apresentação de Pedro Bial, tem estreia marcada para o dia 4 de maio. A produção será exibida após a série Cine Holliúdy, por volta das 23h.

Mas polêmicas à parte, o Linha Direta foi responsável por marcar uma geração exibindo crimes assustadores, muitos deles que mal chegaram a ser solucionados. Além disso, o programa também mostrava entrevistas e simulações de histórias impressionantes.

Confira a lista de casos que ficaram marcados na memória dos telespectadores da atração global, que voltará ao ar depois de 15 anos:

Bandido da Luz vermelha

O programa mostrou com detalhes o que acontecia por trás dos crimes de João Acácio Pereira da Costa, que ficou conhecido como "Bandido da Luz Vermelha" em meados dos anos 1960. Ele carregava este nome pois usava uma lanterna vermelha para amedrontar as vítimas. Ele foi condenado por 351 anos de prisão por assaltos, homicídios e estupro de mulheres.

Césio 137

O caso, que aconteceu em Goiás, em 1987, ganhou destaque no Linha Direta e deixou gerações assustadas. Isso porque ele aconteceu em meio a uma inocência de catadores de papel, que encontraram uma bomba de Césio e guardaram. Eles acharam que era uma placa de chumbo, mas no fim das contas o material altamente radioativo matou cerca de 104 pessoas e deixou muitas outras com sequelas.

Vampiro de Niterói

O programa revelou detalhes sobre os homicídios cometidos por Marcelo da Costa de Andrade na década de 1960. Na época, ele matava as pessoas e bebia o sangue de suas vítimas. Ele foi preso em 1969 e encaminhado para um manicômio, por ser considerado inimputável. Diagnosticado com encefalopatia, ele fugiu da instituição e nunca mais foi visto.

Crime da Mala

Em 1928, trabalhadores do Porto de Santos encontraram uma mala suja de sangue e suspeitaram do que poderia ter dentro dela. Enquanto carregavam um navio, eles chamaram a polícia, que descobriu que havia um corpo de uma mulher mutilado dentro do acessório. Em poucas horas, foi descoberto que o crime havia sido cometido pelo marido da vítima.