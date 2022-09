Linha Direta pode voltar ao ar depois de 15 anos, diz jornal

Linha Direta fez sucesso entre os anos de 1999 e 2007 na televisão

CARAS Digital Publicado em 05/09/2022, às 19h28

Depois de 15 fora da televisão, o sucesso Linha Direta poderá voltar para as telinhas da Globo, informou o Jornal O Globo. Exibido durante os anos de 1999 e 2007, o programa já foi comandado por Marcelo Rezende e Domingos Meirelles. O retorno da atração é tratado com sigilo dentro da empresa global, e o núcleo de produção é comandado por Mariano Boni, Diretor Executivo de Jornalismo da emissora.

O Linha Direta era um programa que mostrava crimes quase sempre insolúveis e tentou ajudar a encontrar foragidos da Justiça ao longo de oito anos. A intenção agora, com o advento da internet, é se adaptar aos novos tempos.

Com influência do programa America’s Most Wanted, o Linha Direta teve origem em 1990, mas foi considerado sensacionalista e morno. A ideia era mostrar os bastidores dos casos com porções de factual, que não iria ao ar pelos jornais da época por falta de tempo. O programa queria humanizar e se aprofundar nos casos, dando uma outra visão para a notícia.