Lima Duarte se pronuncia após atropelar motociclista em São Paulo

Vítima diz que está internada em hospital público aguardando cirurgia, sem apoio do ator Lima Duarte

O ator Lima Duarte (92) se envolveu em um acidente de trânsito na última sexta-feira, 3. Ele acabou atropelando uma motociclista e falou sobre o caso nesta segunda-feira, 6.

Em uma nota para a imprensa, o artista disse que prestou assistência à vítima. "Após a colisão, imediatamente prestei os devidos socorros à motociclista e aguardei a chegada da polícia. A minha prioridade foi garantir que a motociclista recebesse a assistência necessária e que a situação fosse tratada com a maior seriedade possível"

"Gostaria de destacar que sou um motorista consciente e responsável, como foi o caso. Sempre procuro respeitar as leis de trânsito e priorizar a segurança no tráfego. Lamento profundamente pelo ocorrido e estou disponível para ajudar nas apurações e prestar esclarecimentos adicionais, caso necessário", concluiu.

Vítima enfrenta problemas para realizar cirurgia

Ao 'Em Off', Simone Regina de Abreu Nunes, de 37 anos contou como ocorreu o acidente e os danos que enfrenta após o acontecido.

“Eu tava na Avenida Antártica, antes de atravessar a ponte, logo quando sai da Marquês de São Vicente. Eu tava vindo na faixa direita, sem ser a do corredor de ônibus, não tinha nenhum carro na minha frente, não tinha trânsito no horário, eu tava vindo de boa. Antes de eu atravessar a ponte, eu ouvi o pessoal do ponto gritando: ‘Não moço, não’. Quando eu olhei pro meu lado esquerdo, tinha um carro me ultrapassando numa velocidade bem maior do que a que eu estava com a moto. Mas ele me ultrapassou raspando em mim, me levando junto. Ele não estava no espaço suficiente pra passar do meu lado”, descreveu o acidente.

“Então, eu olhei o carro já estava pegando no meu braço, na minha moto, me atropelando mesmo. O guidão da minha moto prendeu no retrovisor desse carro e a minha moto foi jogada pro chão. Eu rodei umas três vezes no chão com a moto, depois a moto escorregou, eu fiquei. E quando eu olhei, lá na frente, o carro tinha estacionado, parou e era o ator Lima Duarte. Ele veio, falou pra que eu ficasse, chegaram os cara da CET, Polícia Militar, eu fiquei esperando resgate”.

“Só que, assim, eu falei: ‘Nossa, moço, por que que você fez isso?’. Eu tava com muita dor. E ele falou assim: ‘Você que pôs a moto na minha frente’. Ele quis jogar a culpa do atropelamento em mim, como se eu tivesse jogado a moto na frente do carro dele. Sendo que não tem lógica, eu tava bem na frente dele e ele veio com a velocidade bem superior à minha, me alcançou e passou do meu lado, me levando junto. Eu nem vi, ele veio por trás de mim”, contou e ainda afirmou que reconheceu o ator, mas que mesmo que não reconhecesse, ele tirou fotos com todos que estavam próximos ao local, inclusive com os bombeiros que a socorreram.

Ela afirmou que o tempo todo o ator a culpou pelo acidente. “Ele queria ir embora, os policiais não deixaram porque falaram que eu estava no BO, que ele teria que ir até a delegacia. Ele foi e deixou um recado com os policiais pro meu filho, que foi até a delegacia porque eu fui hospitalizada. Ele falou pros policiais que ia pagar os danos da moto, pra não ficar preocupado. Mas ele não quis saber se tinha hospital, se eu tinha um convênio, se eu precisava de alguma assistência, se meus filhos iam ter algum apoio. Afinal de contas, eu sou o chefe da casa”,

“Estou aqui no hospital, sem assistência. Estou aqui na Santa Casa, internada. Até agora eu não tenho nenhuma resposta quando eu vou operar e qual seria o tipo de operação. Pra você ter ideia, eles fizeram um laudo meu na quarta-feira, que foi o dia do acidente, com ressonância magnética e tudo, mostrando todas as lesões que eu tive. E, até agora, o médico responsável pela cirurgia não se deu ao trabalho nem de olhar esse laudo. Lá na enfermagem consta que o médico responsável pela cirurgia ainda não olhou o meu laudo e está em espera”, disse.

“Eu quebrei cinco ossos da bacia, do meu lado esquerdo, com o fêmur. Não sei se o fêmur quebrou ou foi o encaixe da bacia no fêmur. Eu sei que foram cinco ossos. Eu queria um apoio dele, né, pra agilizar essa minha operação. Eu vou ficar jogada aqui até quando, quantos meses vou ficar jogada aqui? Eu trabalho por conta, não tenho marido, eu sou chefe da minha casa. Cada dia que eu fico aqui, eu não tô ganhando dinheiro", lamentou.

"Cada dia que eu fico aqui, eu não consigo pagar minha água, a minha luz, a minha vida está parada. Eu trabalho com a moto, se eu não trabalhar, eu não como. E quanto tempo eu vou ficar assim, sem nenhuma renda, sem nenhum respaldo, sem nenhum cuidado médico, esperando o dia que eles resolverem lembrar que eu existo e fazer alguma coisa? Eu ganho por entrega que eu faço, não tenho nada fixo”, finalizou.