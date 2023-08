Lilia Cabral leva passado da vida real para a ficção em reencontro de Fuzuê; entenda

Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, Lilia Cabral entregou expectativa para reencontrar amigo de infância em Fuzuê

Lilia Cabral (66) vai levar passado da vida real para a ficção em reencontro de Fuzuê, próxima novela das sete. Durante coletiva de imprensa, na qual a CARAS Brasil esteve presente, a atriz falou sobre viver Bebel na produção, relembrou amizade de infância com Edson Celulari (65), colega de elenco da trama, e entregou expectativa para reencontrar o amigo na frente das câmeras.

"Quando encontrar o Edson, acho que vai ser um Fuzuê, porque a gente sonha com isso, de um dia contracenar. A gente é amigo desde a escola de gramática, desde 1978. Então vai ser um Fuzuê", compartilhou Lilia Cabral .

A atriz também entregou o que o público pode esperar das faces de sua personagem em Fuzuê: "O lado mais bonito da Bebel é o maternal, e o mais triste ou difícil é não conseguir enxergar as coisas que estão diante dos olhos dela. Tanto as boas como as ruins. É quando a pessoa se anula".

"Eu acredito que quando ela descobrir vai ser uma decepção muito grande, mas, até então, ela luta para que não seja aquilo que ela está pensando. Ela procura desmistificar um pouco aquilo que a filha fala, que não é essa realidade dela, é outra. Mas não adianta", acrescentou sobre o papel como mãe da vilã de Fuzuê.

Com diferenças entre a personagem, Lilia Cabral refletiu sobre as atitudes de Bebel: "Não quero que ela saia em defesa [da filha]. Tenho uma certa dificuldade com essa coisa de passar a mão na cabeça ou de não enxergar que a pessoa é ruim e faz maldades. Não tem como. Isso em todas as situações, não só na família. Até no nosso dia a dia, no nosso trabalho, com os nossos amigos. Assumir os erros é sempre bom para ter um crescimento e saber que você pode errar, que também está nesse barco. Faz parte da vida".