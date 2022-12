Lexa faz revelação sobre volta com Mc Guimê: ''Toda hora é hora''

Cantora Lexa falou sobre retorno com Mc Guimê e revelou que estão mais apaixonados do que nunca

A cantora Lexa (27) comentou um pouco sobre a volta com o marido, Mc Guimê (30), em seu Twitter nesta terça-feira, 27. Após revelar que reatou o relacionamento com o amado, a funkeira falou como estão depois do retorno.

"Quando o mel é bom a abela sempre volta...", começou dizendo sobre ter decidido ficar novamente com o até então ex-esposo.

Em seguida, Lexa falou sobre terem passado por uma crise na relação. "E detalhe: em 7 anos de casamento seguimos firmes, a crise dos 7 anos existe também, mas o respeito e o amor vencem tudo", disse sobre terem ficado dois meses separados.

Por fim, a funkeira revelou que eles estão com tudo novamente. "O bom do retorno é que toda hora é hora... ihul", comemorou a famosa.

Nesta terça-feira, 27, Lexa e Mc Guimê pegaram os fãs de surpresa ao surgirem agarradinhos em fotos revelando que reataram o relacionamento após ficarem dois meses separados.

"Às vezes você precisa separar pra entender que não é bom ficar sem. Às vezes você precisa de um tempo pra admirar a beleza e valorizar tudo o que foi construído. Às vezes você precisa de um tempo pra colocar tudo no seu devido lugar. O respeito, o amor e a admiração nos trouxe até aqui. Te amo amor da minha vida. É uma benção te ter de novo", disse a cantora.

Mãe de Lexa se pronuncia após notícia de que a filha reatou com MC Guimê

Nesta terça-feira, 27, a cantora Lexa e o cantor MC Guimê anunciaram que estão juntos novamente! Eles ficaram dois meses separados, mas já reataram o casamento e estão felizes da vida. Tanto que a mãe dela, Darlin Ferrattry, não escondeu a sua alegria ao ver o novo status de relacionamento da filha.

Nas redes sociais, a mãe de Lexa se pronunciou sobre a reconciliação da filha e demonstrou que dá todo o seu apoio. Ela mostrou um vídeo com fotos dos dois pombinhos e comemorou a novidade.

“Amores da minha vida, Lexa e MC Guimê, meu coração está em festa! Alegria máxima! Deus ouviu as minhas preces”, disse ela.