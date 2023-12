Lexa faz autorreflexão nas redes sociais: 'Orgulho da mulher que sou'

Lexa deu 'boa noite' para os seguidores pouco antes das 6h da manhã e, logo depois, deu 'bom dia' e fez uma reflexão nas suas redes sociais

Lexa compartilhou em seu perfil na rede social entre sexta-feira e sábado uma rotina intensa de trabalho. A cantora aparece em seus stories fazendo show à noite, indo dormir já na manhã de sábado e, menos de 1 hora depois, já de pé dando "bom dia" aos seus mais de 20 milhões de seguidores.

Ela ainda usa uma das publicações para fazer uma autorreflexão, que fala sobre seu trabalho e amadurecimento: "Mulher trabalhadora que corre atrás, que trabalha muito, tenho tanto orgulho da mulher que eu sou", escreveu a cantora.

A cantora atualmente está vivendo um novo affair com o ator Ricardo Vianna, a funkeira se separou recentemente do MC Guimê após uma série de polêmicas envolvendo o cantor.

Lexa ostenta corpão em local paradisíaco

Mas não é só no trabalho que a musa vive! No final de novembro, a famosa compartilhou fotos aproveitando o Jalapão com seu eleito e esbanjou paixão nos registros.

No local paradisíaco, a artista roubou a cena ao aparecer exibindo suas curvas esculturais em um biquíni estampado e ao lado de seu amado. Sorridente e nitidamente apaixonada, Lexa falou sobre a oportunidade de visitar o local.

"Quantos lugares lindos temos no nosso Brasil… Jalapão, sem dúvidas, tá no meu Top 3! Esse lugar é uma benção", contou ela na legenda. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Perfeita", definiram os fãs. "Casalzão", enalteceram outros.

Após o fim de seu casamento com MC Guimê, Lexa sofreu uma onda de hate e precisou se pronunciar em meio aos ataques. “Eu só não posso ficar sendo atacada por não estar chorando aqui mais. Estou chorando agora porque estou sufocada. Vocês querem me ver sofrer? Porque sorrir está atingido algumas pessoas e eu não entendo o porquê. Por que que a gente termina e tem que morrer de sofrer? Eu já sofri muito, eu sei quantas vezes eu chorei. Chorei muito. Agora eu só quero ser feliz”, disse a cantora visivelmente abalada.