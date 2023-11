Em meio à onda de ‘hate’, Lexa surge chorando em desabafo: “Querem me ver sofrer”

A cantora Lexa se emocionou ao fazer um desabafo em suas redes sociais sobre a onda de ataques nas redes sociais após postar viagens e novo namorado

Na noite desta sexta-feira, 10, Lexa surpreendeu fãs ao publicar uma carta aberta em seu Instagram. No vídeo, em que surgia abalada, a famosa comentou sobre a onde de ataques que vêm recebendo desde o fim de seu casamento com MC Guimê. Após o fim do relacionamento, a cantora surgiu em fotos de viagem e com um novo namorado, o que incomodou alguns seguidores.

“Estou aqui para falar sobre mim. Só sobre mim, sobre meus sentimentos, sobre a minha vida. Por muitos anos, eu sonhei com uma família de margarina. Eu fui condicionada a perdoar, a estar tudo bem. Só eu sei o que eu vivi, eu vejo muitas pessoas falando várias coisas, mas no fundo só você sabe o que você viveu, só eu sei o que eu vivi, só eu sei o que eu aguentei. O que vocês viram foi só a ponta do iceberg”, começou desabafando Lexa sobre seu antigo relacionamento com Guimê.

Ela ainda comentou sobre sua dependência emocional: “Mas como eu sempre quis que desse certo, eu sempre tentei dar um jeito de estar tudo certo. Eu demorei muito tempo para identificar minha dependência emocional, não foi fácil. Porque eu estava vendo que eu estava passando por cima de tudo, eu estava disposta a qualquer coisa para dar certo”.

A dona do hit “Provocar” se emocionou ao defender suas fotos em que aparece sorrindo: “Vejo muitas pessoas perguntando: por que você está postando? Por que você está postando feliz? Porque agora eu estou feliz. Porque eu quero postar, porque sinto isso. São as minhas redes sociais, é o meu lugar”.

“Eu só não posso ficar sendo atacada por não estar chorando aqui mais. Estou chorando agora porque estou sufocada. Vocês querem me ver sofrer? Porque sorrir está atingido algumas pessoas e eu não entendo o porquê. Por que que a gente termina e tem que morrer de sofrer? Eu já sofri muito, eu sei quantas vezes eu chorei. Chorei muito. Agora eu só quero ser feliz”, disse a cantora visivelmente abalada.

Por fim, Lexa clamou mais uma vez pelo fim dos ataques e deu detalhes sobre o antigo relacionamento: “Já passou, já deu. Ninguém aguenta mais. Só que eu não posso fazer nada se eu vou na esquina e tiram uma foto minha, e sai em todos os lugares. Só que eu sei que isso gera clique, então as pessoas vão continuar postando, falando, criando um monte de história, porque rende. Só que, e minha mente com isso?”

“E mais uma vez: Só eu sei o que eu passei, só eu sei o que eu vivi. Por muitas vezes no início do meu outro relacionamento, eu ouvi que eu estava por interesse. E eu acho que o tempo provou que realmente não era o caso. Eu nem mostrava meu relacionamento. E só eu sei tudo que foi vivido. Então gente, eu só quero viver em paz”, finalizou.

Nos comentários da postagem, a influenciadora Bianca Andrade se emocionou com o relato da cantora. “Você e todas as mulheres merecem essa felicidade! Que a gente fique feliz pela felicidade de outra mulher, porque só a gente sabe o quanto a gente sofre dentro de um relacionamento! Eu acompanhei um pouco de quando você lutou pra continuar seu casamento, você foi tão F*D* que a vida agora está retribuindo com a paixão que você merece sentir de verdade! Tô contigo! Te amo e amo te ver brilhar”, escreveu. E Lexa agradeceu a amiga: “Te amo amiga, você viu minhas lágrias, você é uma mulher maravilhosa”.

A cantora Pocah ainda apoiou: “Ah meu amor, não fica assim não”. A mãe de Lexa, Darlin Ferrattry ainda escreveu: "Amor da minha vida". A influenciadora e apresentadora do PodDelas, Tata Estanieki também se manifestou: “Amiga! Seja feliz porque você merece! O cara lá de cima sabe de todas as coisas e só isso que importa! Te amo e quero ver você chorando só se for de felicidade”.

O novo namorado de Lexa, o ator Ricardo Vianna, também prestou apoio à amada: “Você é uma mulher F*D*! Vem deitar pra eu poder te abraçar e te dar carinho”. Lexa respondeu o comentário com um emoji de coração.

Plena!

Antes do desabafo, Lexa encantou seus fãs ao mostrar detalhes de um dia na piscina. A famosa esbanjou beleza ao surgir apenas de roupa de banho e posar para um vídeo. Além do biquíni preto florido, a cantora ainda apostou em um óculos de sol estiloso.

No clipe elogiado, a famosa aparecia posando e dançando ao som de sua música Rabisca, uma colaboração com o cantor Thiago Pantaleão. Aproveitando o tempo quente, a artista ainda apareceu pulando na piscina.