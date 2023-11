Em clima de paixão, Lexa ostenta corpaço em local paradisíaco: 'Perfeita'

Ao lado de Ricardo Vianna, Lexa ostenta curvas exuberantes em fotos curtindo viagem em local paradisíaco

A cantora Lexa está curtindo uma viagem muito especial ao lado de seu novo amor, o ator Ricardo Vianna. Nesta quarta-feira, 22, a famosa compartilhou fotos aproveitndo o Jalapão com seu eleito e esbanjou paixão nos registros.

No local paradisíaco, a artista roubou a cena ao aparecer exibindo suas curvas escultturais em um biquíni estampado e ao lado de seu amado. Sorridente e nitidamente apaixonada, Lexa falou sobre a oportunidade de visitar o local.

"Quantos lugares lindos temos no nosso Brasil… Jalapão, sem dúvidas, tá no meu Top 3! Esse lugar é uma benção", contou ela na legenda. Nos comentários, os internautas a encheram de elogios. "Perfeita", definiram os fãs. "Casalzão", enalteceram outros.

Após o fim de seu casamento com MC Guimê, Lexa sofreu uma onda de hate e precisou se pronunciar em meio aos ataques. “Eu só não posso ficar sendo atacada por não estar chorando aqui mais. Estou chorando agora porque estou sufocada. Vocês querem me ver sofrer? Porque sorrir está atingido algumas pessoas e eu não entendo o porquê. Por que que a gente termina e tem que morrer de sofrer? Eu já sofri muito, eu sei quantas vezes eu chorei. Chorei muito. Agora eu só quero ser feliz”, disse a cantora visivelmente abalada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)

Lexa namorando?

A cantora Lexa surgiu agarradinha com seu novo affair, o ator Ricardo Vianna, em uma casa de praia em Búzios, no Rio de Janeiro, onde está curtindo uns dias. Na quarta-feira, 25 de setembro, a famosa mostrou um momento com o novo eleito.

Ainda sem assumir um namoro, a funkeira apareceu grudadinha com o artista. Enquanto ela surgiu sorrindo para a selfie, Ricardo posou mandando um beijinho para os seguidores de sua amada, que nas últimas semanas ainda era casada com MC Guimê.

Ainda nos últimos dias, a mãe de Lexa mostrou que aprova o novo escolhido da filha. “Que eu saiba, eles estão se conhecendo melhor e ficando”, disse ela ao site Quem, e completou: “Eu o conheci e gostei bastante dele. Até o convidei para o meu aniversário. Estou na torcida para minha filha ser feliz”.