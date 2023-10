Lexa desabafa após críticas por envolvimento com Ricardo Vianna: "Cansada de ler absurdos"

"Não fiz nada contra ninguém", disparou a cantora Lexa ao desabafar sobre as críticas que vem recebendo

Lexa decidiu fazer um desabafo após seu affair com o ator Ricardo Vianna se tornar público. Em seu perfil oficial no 'X', o antigo Twitter, a cantora, que anunciou o fim de seu casamento com MC Guimê em setembro, reforçou que é uma mulher solteira e independente, e confessou que está cansada de ler tantos absurdos sobre sua vida.

"Quando as pessoas veem uma mulher superar as coisas como um "homem" acham ABSURDO! Eu sou solteira, tenho 28 anos, sou independente e pago as minhas contas. Cansada de ler absurdos sobre mim, sendo que eu não fiz nada contra ninguém", escreveu ela em sua conta na noite desta quarta-feira, 25.

Lexa apareceu pela primeira vez ao lado de Ricardo Vianna na noite do último sábado, 21. A cantora marcou presença no ensaio da escola de samba Unidos da Tijuca, no Rio de Janeiro, e surgiu de abraçada com o ator. Os dois posaram juntinhos para os fotógrafos de plantão, mas não chegaram a trocar carinhos.

Depois, ela fez um show e chegou a confessar que não sabia qual era o status de relacionamento atual. "Me mudei para o Rio de novo. A minha vida está uma fofoca solta. É que eu não sei se estou solteira mais", disse ela na ocasião.

Confira o desabafo:

Lexa curte viagem com affair

A cantora Lexa surgiu agarradinha com seu novo affair, o ator Ricardo Vianna, em uma casa de praia em Búzios, no Rio de Janeiro, onde está curtindo uns dias. Nesta quarta-feira, 25, a famosa mostrou um momento com o novo eleito. Ainda sem assumir um namoro, a funkeira apareceu grudadinha com o artista. Enquanto ela surgiu sorrindo para a selfie, Ricardo posou mandando um beijinho para os seguidores de sua amada. Veja a foto!