Mãe de Lexa aposta em look neon para comemorar aniversário

Darlin Ferratry, mãe de Lexa, reuniu os familiares e amigos em Búzios para comemorar mais um ano de vida

Darlin Ferratry, mãe da cantora Lexa, completou mais um ano de vida nesta quinta-feira, 25, e comemorou a data especial em Búzios, no Rio de Janeiro, ao lado dos familiares e dos amigos.

Em seu perfil no Instagram, ela postou algumas fotos mostrando os detalhes da sua festa, que foi decorada com flores e bexigas. Ela também mostrou o bolo com decoração inspirada no fundo do mar, e os docinhos. Para a celebração, a aniversariante surgiu usando um look nada discreto: uma camisa e um shorts neon, e uma sandália de salto alto.

Ao dividir os cliques com os seguidores, Darlin agradeceu por celebrar o novo ciclo ao lado de pessoas especiais. "Hoje é meu aniversário e estou profundamente grata a todos que aqui comigo estão em Búzios dividindo esse momento tão especial comigo. Amanhã postarei todos os que comigo aqui estiveram", escreveu ela na legenda.

Mais cedo, Lexa prestou uma homenagem especial para a mãe nas redes sociais. "Hoje é aniversário da minha mãe, minha rainha, minha melhor amiga, minha sócia, minha vida e meu lar. Mãe eu desejo as coisas MAIS LINDAS desse mundo pra senhora, te amo, te respeito e te honro. Nossa conexão é a coisa mais especial desse mundo, ela é poderosa e sagrada. Mãe, a senhora é a mulher mais forte que eu conheço, guerreira, destemida, determinada e linda. Parabéns MAMYSSSS", falou a cantora.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Darlin Ferrattry (@darlinferrattry)

Mãe de Lexa aprova novo affair da filha com o ator Ricardo Vianna

Mãe da cantora Lexa, Darlin Ferrattry surpreendeu ao falar pela primeira vez sobre o affair de sua filha com o ator Ricardo Vianna. Os dois deram o que falar no último final de semana quando foram flagrados em clima de romance em vários eventos. "Que eu saiba, eles estão se conhecendo melhor e ficando", disse ela ao site Quem, e completou: "Eu o conheci e gostei bastante dele. Até o convidei para o meu aniversário. Estou na torcida para minha filha ser feliz."