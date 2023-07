Lexa brinca ao achar seu pai famoso: 'Tão incrível comigo'

Fora do Brasil, Lexa brinca ao encontrar pai famoso e celebra encontro

A cantora Lexa mostrou em sua rede social nesta terça-feira, 18, um encontro que teve fora do Brasil. Viajando pela Europa fazendo shows e curtindo vários lugares, a esposa de MC Guimê encantou ao fazer cliques e um famoso que cruzou por lá.

Brincando sobre curtir beber uma cerveja, a funkeira publicou a foto abraçando Zeca Pagodinho e até o chamou de pai. Lexa comentou que o artista a tratou muito bem. No clique, a famosa apareceu feliz em poder encontrá-lo.

"Quando uma filha encontra o seu pai de cerveja. Ícone Zeca Pagodinho, ele foi tão incrível comigo, tão gentil, AMEI", brincou ela ao publicar as fotos.

Nos comentários, os internautas admiraram o registro da cantora. "Ter foto com ele é tesouro a ser guardado, pois, ele não gosta de tirar foto com ninguém", disseram. "Tirar uma foto com Zeca Pagodinho é uma meta da vida", falaram outros.

Nas últimas semanas, Lexa e MC Guimê reataram o casamento após as polêmicas protagonizadas pelo funkeiro no BBB 23, quando ele foi acusado de importunação sexual contra a mexicana Dania Mendez, que fazia intercâmbio no reality show brasileiro.

Lexa defende Guimê em programa

Neste último sábado, 8, a cantora Lexa acabou sendo alvo de diversas críticas nas redes sociais. A artista aproveitou sua participação no Altas Horas para defender seu marido, o cantor de funk MC Guimê, abrindo o jogo sobre o que aconteceu durante o Big Brother Brasil 23, se emocionando ao amenizar o que o funkeiro fez dentro do confinamento.

Em certo momento, o apresentador do programa, Serginho Groisman, perguntou como que a cantora descobriu sobre a situação que envolvia a influenciadora digital e intercambista mexicana Dania Mendez, que foi apalpada por Guimê durante uma festa do reality show da TV Globo.

“Eu estava fazendo uma festa, também. Quando tudo começou a acontecer, sendo sincera, eu me enchi de tranquilizante. Eu fiquei completamente atordoada. Eu conheço muito bem ele e sei que ele também não tava muito em si. Eu lembro que meu amigo, o Rafael, que é o melhor amigo dele, tava morando comigo, ele desligou a TV, me abraçava, eu gritava, tive vários ataques. Tive até apagão dissociativo, é quando você esquece. Eu tenho poucas lembranças desse dia”, contou Lexa.

A cantora ainda explicou como foi o perdão. “Eu acho que, por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para um lado e, poxa, é muito triste que fique a imagem dele naquele momento e não o excelente jogador que ele foi também”, disse. De acordo com Lexa, o problema foi a quantidade de álcool que Guimê ingeriu na festa. “É um erro e ponto, ele sabe disso. Mas a bebida realmente, quando você perde a mão, ela traz desgraça”, contou.