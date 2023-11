Lettícia Muniz, do 'Domingão', mostra antes e depois chocante: "Estava doente"

Lettícia Muniz publica antes e depois e aconselha fãs a buscarem saúde e bem-estar; ela afirmou que viveu anos buscando dietas milagrosas

Musa plus size, a bela Letticia Muniz publicou um desabafo nesta quarta-feira, 29, sobre as mudanças em seu corpo. Ela aproveitou a chegada do verão para propor uma reflexão aos seus seguidores anônimos e famosos.

Na primeira foto, ela aparece com o corpo magérrimo em um momento em que estava doente. Na segunda, atual, a apresentadora do Domingão com Huck exibiu suas curvas e lembrou que está saudável e feliz.

"O verão vai chegando e os antes e depois também, então, aqui vai o meu! Antes: doente e visivelmente fora do meu biotipo em busca da magreza que sempre ouvi que era o jeito certo de ser bonita. Eu fazia as maiores loucuras que estivessem ao meu alcance pra manter esse corpo da esquerda, tive e manti por 18 anos todos os transtornos alimentares e uso contínuo de remédios pra emagrecer", começou ela.

Letticia Muniz seguiu desabafando. "Depois: apenas uma grande gostosa em seu habitat natural! Grandona, linda, feliz, gostosa demais, muito ativa e saudável. O verão tá chegando e eu vim te lembrar que o único corpo que você precisa pra ele é o seu. Feliz, saudável e cuidado com amor e não com ódio!", disparou ela.

Elogiou apoio de Huck

A modelo Letticia Munniz desabafou nas redes sociais e publicou uma mensagem para Luciano Huck após o desabafo certeiro que fez durante o Domingão com Huck. É que ao vivo ela fez questão de rebater os comentários negativos que sofreu na última semana ao ser flagrada na praia de biquíni. Durante a atração, ela teve a oportunidade de se pronunciar. Depois, agradeceu o carinho do apresentador.