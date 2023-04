Letícia Tomazella relembra críticas à aparência e celebra filme com Ary Fontoura: 'Tesouro'

Em conversa com a CARAS Brasil, atriz fala sobre filme com Ary Fontoura e relembra momentos difíceis na carreira

Com alguns projetos a serem lançados em 2023, a atriz Letícia Tomazella celebra uma fase mais fortalecida na carreira. Ao lado de Ary Fontoura e Luís Miranda, ela faz parte do filme Socorro, Tô Falido e ainda prepara sua volta aos palcos do teatro, além de série para o streaming. Hoje, ela também se dedica à produções pessoais, como filmes e até mesmo um livro. "Um tesouro."

"Faço a esposa do Luís Miranda, [que interpreta] um sambista que recebeu um golpe e faliu, e começa uma nova vida. Eles conhecem uma outra família e vivem uma sequência de loucuras", explicou Tomazella, em conversa com a CARAS Brasil sobre o filme com Ary Fontoura. Apesar de ter vários trabalhos com tons cômicos, como a novela As Aventuras de Poliana (SBT), ela destaca que a série para o serviço de streaming teve um tom bastante diferente, com uma personagem mais densa.

Além disso, ela também relembra que recebeu prêmios pelo curta Uma Atriz Irrelevante, criado e escrito pela própria artista. Tomazella conta que a personagem surgiu durante a pandemia, e desde então ganhou alguns prêmios como o Arte Como Respiro, do banco Itaú, além de outros dois prêmios de Melhor Atriz, duas indicações a Melhor Atriz e seis seleções para festivais de cinema.

"Gosto demais de escrever", completa ela. Em setembro do ano passado, a atriz usou o gosto pela escrita para lançar seu primeiro livro, Madrasta É a Mãe!, que fala sobre o papel da madrasta na sociedade. "O subtítulo explica bastante, é: 'Reflexões sobre uma maternidade marginal'. Virei madrasta há alguns anos e mergulhei por causa de dores e angústias da madrastidade. É um papel feminino ainda muito invisibilizado, [mas] muito bonito se olhado com os olhos da vida real."

Apesar dos diversos trabalhos e carinho dos fãs, a atriz ainda relembra que viveu um momento delicado em relação aos ataques que recebia nas redes sociais. Em 2021, a atriz sofreu críticas por sua idade em Gênesis (RecordTV), e foi atacada quanto à sua aparência física. Tomazella afirma que teve dificuldade para superar o momento, mas que agora está mais fortalecida para lidar com a internet.

"Não foi fácil, levei um tempo para elaborar e recuperar meu emocional e autoconfiança", afirma. "Hoje me sinto mais fortalecida para lidar sobre isso, já que para a mulher, envelhecer tem essa cobrança. Quero entender a beleza de cada idade". A artista acrescenta que usa as redes sociais de forma equilibrada, tendo momentos mais presentes e ausentes com o passar do tempo, e sempre buscando criar debates envolvendo temas sócio-políticos e culturais relevantes.

Para o futuro, Tomazella não pode revelar muitos projetos, mas deve estar de volta aos palcos do teatro ainda neste semestre. Já no cinema, ela espera o lançamento do longa metragem Letícia. A produção foi gravada em Brasília, protagonizada por Sophia Abrahão, e contou com direção de Cris Vieira.