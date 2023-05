Letícia Sabatella compartilha texto sobre maternidade solo após Dia das Mães: ‘Sozinhas’

Atriz Letícia Sabatella é mãe de Clara, fruto de seu relacionamento com o ator Ângelo Antônio

Nesta segunda-feira, 15, após o feriado nacional do Dia das Mães, a atriz Letícia Sabatella (52) resolveu usar suas redes sociais para repostar um texto que fala sobre maternidade solo, feito pela poeta Alice Ruiz (77). A famosa é mãe de Clara (30), fruto de seu relacionamento com o ator Ângelo Antônio (58).

“De tanto ouvir que os raros homens que cuidam sozinhos dos filhos deveriam ser chamados de 'pães' cheguei a esse conceito para me referir à multidão de mulheres que criam sozinhas seus filhos, tenham ou não o pai por perto. (O texto é antigo mas, infelizmente, continua atual)”, escreveu a atriz, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Após usar a poesia de Alice Ruiz para fazer a crítica social, a famosa foi elogiada pelos internautas. “Alice Ruiz sempre certeira. Feliz dia das mães para você!”, comentou uma seguidora. “Texto cada vez mais atual. Parabéns, mamãe coragem!”, elogiou uma outra pessoa.

A filha da atriz, Clara, nasceu com 27 semanas de gestação, o que fez com que Letícia tivesse que frequentar por três meses o hospital, acompanhada do até então marido, ngelo. O casal de atores ficou junto entre 1991 e 2003, fazendo com que Sabatella precisasse buscar ajuda psicológica e espiritual.

Leticia Sabatella e o namoro com Daniel Dantas

Em uma entrevista para a CARAS Digital, Letícia Sabatella (52) contou que ela e o namorado, o ator Daniel Dantas (68), decidiram viver em casas separadas para preservar a individualidade deles. "Daniel está reformando o apartamento dele e é uma é uma liberdade que eu acho que é muito importante, sabe? Eu acho que somos pessoas independentes, cada um tem a sua casa, cada um tem a sua história, tem a sua carreira, tem a sua vida própria", disse a artista.

Letícia completou dizendo que a decisão não afetou negativamente os dois, que permanecem vivendo o romance com muita profundidade e carinho. "E ao mesmo tempo a gente tem esse encontro que é de profundo amor, e esse respeito é muito bacana. Profunda amizade, posso dizer", contou.