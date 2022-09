Leonardo DiCaprio estaria conhecendo melhor Gigi Hadid, diz site

De acordo com a People, o ator Leonardo DiCaprio e a modelo Gigi Hadid estão juntos em Nova York, nos Estados Unidos

Publicado em 12/09/2022

Novo casal na área? Leonardo DiCaprio (47) estaria conhecendo melhor Gigi Hadid (27). De acordo com a People, os artistas estão juntos em Nova York, nos Estados Unidos.

A informação da estadia dos dois na cidade foi confirmada por várias fontes do site norte-americano.

O ator está solteiro desde o fim do relacionamento com a modelo Camila Morrone. Após o fim do namoro, a web não perdoou e relembrou a "maldição dos 25", já que DiCaprio não assumiu nenhuma namorada com mais de 25 anos. Gigi seria a primeira.

Recentemente, a revista US Weekly informou que o artista estaria interessado pela modelo, porém o sentimento não é recíproco. "Leo realmente está de olho em Gigi, mas ela não demonstrou interesse. Eles são amigos, mas ela não quer ter algo romântico com ele agora", disse uma fonte.

Vale lembrar que Gigi Hadid teve um relacionamento de quase seis anos com o ator, Zayn Malik (29), com quem tem uma filha, Khai (1).

