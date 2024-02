Leonardo desconfia após pedido inusitado de Poliana Rocha: 'Tem coisa errada'

Pode isso? Leonardo desconfia de infidelidade após receber pedido inusitado da esposa, Poliana Rocha; entenda o que aconteceu

Na última quinta-feira, 01, o cantor Leonardo usou as redes sociais para compartilhar que ficou desconfiado após receber um pedido inusitado de sua esposa. É que Poliana Rocha ‘mandou o marido ir pescar’ e o sertanejo ficou com a pulga atrás da orelha com o comportamento da mulher, que não costuma ser tão permissiva.

Através dos stories de seu perfil oficial no Instagram, Leonardo apareceu preparando seu material de pesca. Com as malas prontas, ele incluiu até uma garrafa cheia de Whiskey. Mesmo com a bebida, a esposa não foi contra e incentivou o marido a participar da pescaria: “Vai, meu amor, vai curtir, vai pegar um sol, um peixe”, disse Poliana.

“Vai com Deus, Deus te proteja, que você volte mansinho para casa, bem bonitinho, amável, carinhoso, romântico”, a jornalista pediu para o marido curtir a pescaria. Mas Leonardo ficou desconfiado do comportamento da esposa: “'Vai, vai'. A mulher quando manda o marido ir pescar é que tem alguma coisa errada. Você não fica veaca com você não”, disse.

Leonardo desconfia de comportamento da esposa, Poliana Rocha - Reprodução/Instagram

O cantor chegou a fazer o sinal de um chifre com as mãos, insinuando de forma humorada que a esposa poderia estar tramando alguma infidelidade durante sua ausência. Apesar da insegurança, Leonardo terminou de arrumar as malas e partiu para a pescaria com os amigos, contando com a autorização concedida por Poliana.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leonardo (@leonardo)

Vale lembrar também que a jornalista já falou publicamente sobre as infidelidades do marido. Inclusive, no ano passado, a influenciadora digital causou espanto em um evento ao se declarar uma "guerreira" por permanecer casada com o sertanejo, apesar das traições e da revelação de que ele teve dois filhos, fora do casamento.

Poliana e Leonardo mantêm uma união desde 1995. Juntos, eles são pais do artista Zé Felipe, que se relaciona com a influenciadora digital Virginia Fonseca. Mesmo durante o casamento, o cantor teve Matheus Vargas, de um caso extraconjugal. Em outro momento, teve João Guilherme, de sua rápida relação com Naira Ávila.

Leonardo abre álbum de fotos de viagem com Poliana Rocha:

No mês passado, Leonardo curtiu um passeio em família na África do Sul, acompanhado pela esposa, Poliana Rocha, pelo filho Zé Felipe e pela nora, Virginia Fonseca. Em seu perfil oficial no Instagram, o sertanejo surpreendeu ao compartilhar uma foto em que aparece apaixonado abraçando a amada e outra apreciando a paisagem.