Leo Picon manda indireta direta para amigos que dão em cima de Jade: ‘Tchau’

Influenciador e empresário Leo Picon se irrita com amigos que flertam com sua irmã, Jade Picon

Nesta quinta-feira, 25, vai ao ar a entrevista que o influenciador digital e empresário Leo Picon (27) deu para o Bagaceira Chique, da apresentadora Luciana Gimenez, contando que se incomoda com a forma que seus amigos dão em cima e flertam com sua irmã mais nova, a atriz e ex-participante do Big Brother Brasil 22Jade Picon (21). O famoso aproveitou para mandar a real para aqueles que tentam ficar com a jovem.

“Amigo pode pegar a sua irmã?”, perguntou a apresentadora. “Pode… Pode o c*ralho. Tô zoando e tô pagando aqui mais ó… Ou eu ou ela! Todo mundo ‘tchau tchau valeu’”, brincou o influenciador digital. “Mas sua irmã é gostosa, hein? Vou falar, bonitona, vai?”, continuou Luciana. “Que isso? Respeita minha irmã, car*lho! Tá achando que tá falando com quem?”, rebateu Leo.

"Iiihhhh! Descobrimos um irmão super protetor aqui?! Então ó, já fica ligado que pra ser amigo do Leo, vai passando longe da Jade, hein?!", escreveu o perfil oficial do poscast de Luciana Gimenez, na publicação que fez no Instagram, dando um gostinho do que está por vir na entrevista com o empresário e fashionista Leo Picon.

