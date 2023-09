Leo Picon adota prática conhecida da irmã Jade Picon durante BBB 22

A influenciadora Jade Picon ficou conhecida por prática de proteção no BBB 22 e mostrou seu irmão, Leo Picon, seguindo seus passos; confira!

Durante sua participação no Big Brother Brasil 22, a influenciadora digital Jade Picon conseguiu destaque por ter o hábito de tapar o umbigo. O ato funciona como uma proteção contra más energias, que segundo ela, são absorvidas pelo corpo através da região.

Desde então, isso se tornou uma marca registrada da morena, que sempre aparece com seu umbigo tampado por adesivos e curativos. E nesta quarta-feira, 6, ela mostrou que seu irmão, o empresário e influenciador digital Leo Picon, está seguindo seus passos.

Em seus stories, a intérprete de Chiara na novela Travessia, exibida no início de 2023 na TV Globo, mostrou seu irmão mais velho tampando o umbigo com adesivo transparente antes de sair de casa. Logo em seguida, Jade apareceu no espelho e mostrou que os dois estavam combinando no ato, já que ela também estava protegida pelo curativo.

Confira o vídeo:

Protegidos haha! 🫶



📱| Jade via Instagram Stories. pic.twitter.com/LxqOPYmNyP — Central Jade Picon🌪 (@cfjadepiconn) September 6, 2023

Jade Picon mostra resultado de cirurgia plástica em primeira aparição pública

Em agosto, Jade Picon utilizou suas redes sociais para anunciar que iria fazer a sua primeira cirurgia plástica. A influenciadora digital e ex-BBB contou que devido a sua rotina de vida saudável, ela acabou perdendo o volume que tinha nos seios. Para melhorar sua autoestima, ela iria colocar silicone nos peitos.

E no último dia 25, a morena fez sua primeira aparição pública em um evento após a realização da plástica. Na ocasião, Jade chamou atenção ao eleger vestido ousado e estiloso que mostrou o resultado do procedimento.

Com maquiagem vibrante, de sombra azul bem mercada, ela apostou em um vestido todo aberto na barriga e com uma fenda até o limite. A influenciadora então deixou à mostra seu decote, revelando que escolheu uma prótese discreta.