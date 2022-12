Leandro Hassum resgata meme próprio para lamentar derrota na Copa: ‘Bora trocar?’

Ator Leandro Hassum reutiliza famoso meme antiga usando colã do Brasil para lamentar derrota na Copa do Mundo

O ator Leandro Hassum (49) decidiu tentar tirar um sorriso dos brasileiros que ficaram tristes nesta sexta-feira, 9, com a eliminação da Seleção na Copa do Mundo no Catar, para a Croácia, nos pênaltis, nas quartas de final.

“Bora trocar o meme para 2026? Pode ser? Não tem trazido muita sorte”, escreveu o humorista na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Na foto, ele aparece na época em que ainda era gordo, usando um colã apertadinho, estampando a bandeira do Brasil.

Nos comentários, amigos e seguidores se divertiram com a foto. “Só você para me fazer rir hoje, te amo”, escreveu a atriz Danielle Winits. “Cheguei a conclusão de que a Seleção é igual minha vida amorosa, me ilude de todo o jeito e no final me decepciona”, brincou uma internauta. Além das muitas risadas enviadas por famosos como Ingrid Guimarães e Fabiana Karla.

Com foto de antes e depois do corpo, Leandro Hassum reflete sobre a luta contra a obesidade: "Não é fácil"

Leandro Hassum impressionou os seguidores ao mostrar uma comparação de seu corpo antes e depois da cirurgia bariátrica, compartilhando sua transformação, refletindo sobre a luta contra a obesidade.

"Essas duas fotos, completam hoje 8 anos de diferença. A foto da direita eu fiz saindo de casa e indo para o hospital para realizar meu processo de mudança. Quero me parabenizar por estar cuidando da minha doença OBESIDADE durante todo esse tempo. Não foi e ainda não é fácil lidar com as críticas, comparações, pessoas duvidando das minhas capacidades pessoais e também profissionais. Passei e ainda passo poucas e boas", disse ele no começo da legenda.

Hassum confessou que muitas vezes pensou em desistir. "Mas nesses 8 anos aprendi muito. Aprendi a me valorizar e valorizar os que NUNCA deixaram, nem por um segundo… eu desistir. Confesso, várias vezes pensei em jogar a toalha e chorava sozinho no carro ou no chuveiro… enfim me escondia para não demonstrar fraqueza."

Além disso, agradeceu o apoio de André Marques (43) e também da sua família. "Quero agradecer demais ao meu irmão que deu o pontapé inicial é crucial para isso @euandremarques você sempre será parte fundamental dessa história eu te amo. Meu médico e amigo @drcidpitombo brilhante e sempre presente. Minha família @kakahassum e @pietrahassum que me aturavam e amparavam e seguem sendo meu suporte. Meu irmão de alma que a vida me presenteou na adolescência, que até hoje é o ombro que eu choro quando preciso e sabe me fazer rir sempre. @brunobuaiz você é meu anjo da guarda eterno."

Ele seguiu agradecendo e afirmando que está muito orgulhoso de sua trajetória. "Todos vocês fazem parte dessa minha luta. E se hoje eu sigo acreditando e sigo lutando são vocês que me dão o chão e o suporte. Minha comadre e empresária @luanabittencourt (morria de medo né !rsrsrsrs) mas como sempre… me apoiou. Ela é uma leoa, uma guerreira que pula na granada para me defender Te amo. E… meu coração não tem espaço para rancor. Mesmo os que não acreditavam sintam-se abraçados e também agradeço a vocês. Pois amo ser desafiado e sem saber vocês me fortaleceram. Viva a vida. Viva minha luta. Viva a saúde!!! Eu já me amava 8 anos atrás e sigo me amando muito. E orgulhoso da minha trajetória", completou ele.