Leandro Hassum lamenta morte da avó da esposa: ''Abria um sorriso que me abraçava"

LUTO! O ator Leandro Hassum (48) lembrou com carinho da mãe de sua esposa e lamentou a morte de Dona Eron nas redes sociais.

Neste domingo, 10, o comediante compartilhou um registro em que Dona Eron aparece com a filha com Karina Hassum, Pietra, ainda bebê, no colo. Atualmente, a jovem tem 22 anos. Em seu perfil no Instagram, o artista declarou seu amor pela matriarca da família, que também considera como avó. Ele relembrou quando conheceu Dona Eron, no início do relacionamento com Karina.

"Hoje o céu ganhou mais uma estrelinha. Vovó Eron. Ela era avó da Karina @kakahassum, mas... virou mais que uma avó para mim. Quando casamos eu e Karina éramos jovens e logo veio esse pacotinho que está no colo da Bisavó a Pietra @pietrahassum e as coisas não eram fáceis. Mas ela sempre nos ajudou em tudo. Tudo mesmo", começou escrevendo.

"Me lembro que quando a conheci o seu João (avô de Karina) tinha acabado de partir. Eu estava em Campos dos Goytacazes fazendo uma peça infantil e ela morava lá (Assim como grande parte da família da Karina) eu ainda não tinha sido apresentado a família. Peguei com a Karina o endereço sai do hotel que eu estava e fui andando (Não tinha nem pro táxi. Rsrsrs), tempos difíceis. Já cheguei dizendo: 'Estou vindo conhecer minha nova avó, eu namoro sua neta'. Ela abriu um sorriso lindo, me recebeu com muito carinho e um café bem fraquinho como ela gostava".

"Nesses 24 anos que convivi (não tanto quanto gostaria) sempre foi assim. Me via abria um sorriso que me abraçava. E assim… vó Eron que você vai ser recebida nesse novo plano com um sorriso enorme do Seu João. Que Deus te guie e você siga com a luz que para tantos espalhou. Te amo, vó emprestada e muito amada. Seu neto, Leandro", finalizou ele.

Karina também se declarou para a avó em seu feed. "Nunca conheci mulher tão doce, tão forte e tão íntegra quanto ela. Só agradeço o privilégio de ter tido um espacinho no seu enorme coração, seu colo e suas orações! E não foi um privilégio só meu, esse coração e esse colo sempre foram para todos os filhos, netos, bisnetos e todos que passaram pela sua vida. Vozinha vai olhar por nós agora de outro plano, bem mais nobre que o nosso, cheio de luz. A mesma luz (forte de amor e paz) que sempre emanou! Te amo para sempre! Saudades eternas", escreveu Karina.

Nos comentários, Leandro lamentou não estar ao lado da mulher no momento difícil: "Meu amor. Queria estar aí para te dar um pouco de colo. Sei que o da vovó era insubstituível até eu usava minha vózinha emprestada. Que Deus e Seu João recebam ela com muita festa. Nossa estrelinha".

Recentemente, Leandro Hassum parabenizou o pai, Carlos Alberto, do dia em que ele estaria completando mais um ano de vida se estivesse vivo. “Hoje esse moço de camisa discreta [risos], se estivesse nesse plano, completaria mais um ciclo. Meu pai… Onde você estiver, saiba que seu filho está bem. E sei que era sempre o que te preocupava. Numa ligação… No meio da noite para casa de um amigo (que morava em outro bairro) tarde da noite… você ligava. Do nada! Só por ter ouvido passar na rua da nossa casa, (KMs de distância) uma ambulância com a sirene ligada [risos]. Teu raciocínio era muito doido. Eu: ‘p*rra pai, tô do outro lado da cidade e você sabe!’. Papai: ‘sei lá… Vai que era um sinal?’ [risos]".

"Esse era meu pai. Seu Carlinhos da Lelé. A Lelé era minha vó (na foto entre eu e ele) já partiu também e deve estar com você aprontando todas por aí. É pai… Você não era fácil. Mas como sempre digo para os que não te conheceram, você era muito mais engraçado que eu. Se tem uma coisa que tenho absoluta certeza… É que herdei de você minha veia cômica”, disse ele.

