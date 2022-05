Leandro Hassum se declara no dia que seria aniversário de seu pai: ''Herdei de você minha veia cômica''

No dia em que pai de Leandro Hassum faria aniversário, ator presta homenagem emocionante nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 27/05/2022, às 13h31

Apesar dos pesares, Leandro Hassum (48) está em festa.

Isso porque nesta sexta-feira, 27, seu pai, Carlos Alberto, estaria completando mais um ano de idade se estivesse vivo.

É claro que o ator não deixou a data passar em branco. Em seu Instagram, ele publicou um registro super antigo no qual apareceu ao lado do aniversariante e de sua avó, Lelé.

Como legenda do post, ele relembrou momentos especiais vividos ao lado do progenitor e contou um pouco sobre ele.

“Hoje esse moço de camisa discreta [risos], se estivesse nesse plano, completaria mais um ciclo. Meu pai… Onde você estiver, saiba que seu filho está bem. E sei que era sempre o que te preocupava”, começou na legenda.

Em seguida, o humorista contou uma história engraçada: “Numa ligação… No meio da noite para casa de um amigo (que morava em outro bairro) tarde da noite… você ligava. Do nada! Só por ter ouvido passar na rua da nossa casa, (KMs de distância) uma ambulância com a sirene ligada [risos]. Teu raciocínio era muito doido. Eu: ‘p*rra pai, tô do outro lado da cidade e você sabe!’. Papai: ‘sei lá… Vai que era um sinal?’ [risos]”.

“Esse era meu pai. Seu Carlinhos da Lelé. A Lelé era minha vó (na foto entre eu e ele) já partiu também e deve estar com você aprontando todas por aí. É pai… Você não era fácil. Mas como sempre digo para os que não te conheceram, você era muito mais engraçado que eu. Se tem uma coisa que tenho absoluta certeza… É que herdei de você minha veia cômica”, admitiu em seguida.

“Por aqui, vou seguindo, pai. E sei que você deve estar enchendo o saco do povo aí dizendo sou pai do Leandro! Sabe aquele engraçado… Da televisão… É meu filho [risos]. Eita, como gostava de falar pros outro: ‘meu filho é famoso!’. E eu: ‘p*rra pai, para com isso! Não se fala isso. A pessoa às vezes não sabe que sou eu. Fica chato’. Papai: ‘se ele nunca te viu… Chato é ele! Que vá pra p*rra!’”, riu Leandro.

“Engraçado, complicado, desbocado, debochado e chorão… Assim como eu. É, papai, como pareço com você. Te amo. Que você esteja na luz, meu pai. Te voglio bene. Tanti Alguri!”, se declarou ao final.

Confira a foto que Leandro Hassum usou para homenagear seu pai no dia em que ele estaria fazendo aniversário: