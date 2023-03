Lázaro Ramos relembra foto com Wagner Moura e celebra amizade: ''Novinhos em 2003''

Ator Lázaro Ramos divide clique antigo de 20 anos atrás ao lado do amigo de longa data Wagner Moura

Aproveitando o dia de TBT, nesta quinta-feira, 16, o ator Lázaro Ramos (44) compartilhou um registro antigo com um amigo de longa data!

Na imagem, publicada em seu perfil no Instagram, o marido de Taís Araujo (44) aparece bem novinho ao lado de Wagner Moura (46). O registro é de vinte anos atrás, quando gravaram o programa Sexo Frágil.

O artista confessou que ficou nostálgico com o clique antigo e comemorou a amizade com Wagner. "Exatos 20 anos depois, olha aí! Lazinho e Wagner novinhos em 2003, durante as gravações do programa Sexo Frágil. Época de muitas risadas, amizades novas e fortalecimento das antigas e muito aprendizado", começou escrevendo.

"Fiquei feliz em rever a foto e agradeço ao amigo @pinogomes que tirou essa foto de lá do fundo do baú e me deixou nostálgico aqui rsrsrs. #TBT", disse ainda na legenda da postagem.

"A caraaaaa do Joãaaaao!", disse Ingrid Guimarães sobre a semelhança do herdeiro de Lázaro e Taís, João Vicente, com o pai. "Como era jovem gente!!!", comentou Luís Miranda. "Dois imensos corações! Dois talentos generosos!", elogiou um seguidor.

Em junho do ano passado, Lázaro fez questão de se declarar ao celebrar o aniversário de Wagner. "Hoje é aniversário do meu irmão Wagner. Eu sou muito feliz em tê-lo como amigo, padrinho do meu filho, ser padrinho do seu filho e ter construído uma história junto com você. Sigo aqui torcendo e muito orgulhoso a cada vez que vejo você brilhando nas telinhas e telonas", iniciou.

"Irmão querido, que você tenha muita saúde, muita tranquilidade e que seus passos sejam repletos de realizações positivas", desejou ainda, brincando com o fato do amigo não ter uma conta no Instagram.

Confira a foto antiga de Lázaro Ramos com Wagner Moura:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lázaro Ramos (@olazaroramos)

Autor de novela descobriu ser primo de Lázaro Ramos

Natural da Bahia, Elísio Lopes Jr. (44), um dos autores de Amor Perfeito, nova novela da Globo, possui em seus lanços sanguíneos parentesco com Lázaro Ramos. O dramaturgo, diretor teatral, produtor, escritor e roteirista descobriu ser primo do marido de Taís Araujo durante uma carona, em Salvador (BA).

Em entrevista à CARAS Brasil, o parceiro de Duca Rachid e Júlio Fischer na nova novela da Globo contou que a descoberta aconteceu há 13 anos, após um espetáculo de teatro na capital baiana. Fã de Lázaro Ramos - quem ele já possuía uma cumplicidade por meio do teatro -, Lopes Jr. foi, na ocasião, assistir ao ator como Sancho Pança em Dom Quixote.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!