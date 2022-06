Amigos de longa data, Lázaro Ramos parabeniza Wagner Moura: ''Sigo aqui torcendo''

Ator Wagner Moura está completando 46 anos nesta segunda-feira, 27, e recebe homenagem do amigo Lázaro Ramos

CARAS Digital Publicado em 27/06/2022, às 12h37

Dia de festa na casa de Wagner Moura! Nesta segunda-feira, 27, o ator está completando mais um ano de vida!

Nas redes sociais, o artista recebeu uma homenagem especial de um amigo de longa data, o também ator Lázaro Ramos (43). O marido de Taís Araujo (43) publicou uma série de fotos ao lado do famoso, e fez uma linda declaração ao comemorar a chegada dos 46 anos de Moura.

"Hoje é aniversário do meu irmão Wagner. Eu sou muito feliz em tê-lo como amigo, padrinho do meu filho, ser padrinho do seu filho e ter construído uma história junto com você. Sigo aqui torcendo e muito orgulhoso a cada vez que vejo você brilhando nas telinhas e telonas", começou escrevendo na legenda da publicação.

"Irmão querido, que você tenha muita saúde, muita tranquilidade e que seus passos sejam repletos de realizações positivas", desejou ainda brincando com o fato do amigo não ter uma conta no Instagram.

Lázaro Ramos e Taís Araujo comemoram aniversário do filho

Recentemente, o primogênito de Taís Araujo e Lázaro Ramos, João Vicente, completou 11 anos de idade e ganhou uma festa dos pais na casa de festas Goiabeira Coisa e Tal, na Barra da Tijuca. João recebeu uma super festa-surpresa temática de Os Simpsons, sua animação favorita. Os famosos mostraram detalhes da decoração: "Os Simpsons e os Blacksons comemorando os 11 anos do nosso filho João Vicente", disse Taís.

Confira a homenagem de Lázaro Ramos para Wagner Moura: