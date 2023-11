Larissa Manoela tieta Dulce Maria em show do RBD: "Foi mágico"

A atriz Larissa Manoela ficou bastante emocionada ao realizar o sonho de conhecer Dulce Maria

Larissa Manoela realizou o sonho de assistir ao show do RBD e de conhecer a cantora Dulce Maria. O grupo está no Brasil com a turnê 'Soy Rebelde', e nesta última quinta-feira, 9, aconteceu o primeiro show em solo brasileiro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Nos bastidores do evento, a artista se encontrou com a eterna Roberta Pardo, e fez questão de registrar o momento. Empolgada, Larissa compartilhou com os seguidores a foto que tirou ao lado da artista e também recordou uma foto de quando era criança, usando o tradicional uniforme do colégio Elite Way School. Já na legenda, ela falou sobre o momento especial.

"Pequena Lari, o dia de ontem foi especial demais neh? Foi por você que eu tava lá! Você que nunca parou de sonhar e foi atrás pra realizar. Que achou que com 5 anos morando no interior do Paraná nunca seria possível ver o show da sua banda favorita. Você conseguiu! E foi mágico", celebrou a famosa.

Ela completou o texto demonstrando seu amor pelo grupo RBD e por Dulce. "Que bom que pude viver isso por você! Minha criança interior, te amo! TE AMO RBD! TE AMO, Dulce Maria, muchas gracias por todo amor y cariño! O dia de ontem vai ficar marcado pra sempre na memória e no coração. "No pares nunca de soñar" #rbd", finalizou.

Nesta sexta-feira, 10, o RBD se apresentava novamente no Estádio Nilton, no Rio. Depois, eles vão para São Paulo, e se apresentam nos dias 12 e 13 no Estádio do Morumbi, e nos dias 16, 17, 18 e 19 no Allianz Parque.

Confira a publicação:

Dulce Maria aposta em look temático para show no Brasil

Para o primeiro show do RBD no Brasil, a cantora Dulce Maria apostou em um look temático. De verde, amarelo e azul, a artista escolheu um lindo vestido com a palavra "Brasil" escrita no peito. A musa ainda apostou em botas de salto alto, corset preto e os clássicos cabelos ruivos de sua personagem Roberta na novela Rebelde.

Em seu perfil oficial do Instagram, a cantora surgiu dançando no palco da cidade carioca e animou o público, que estava ansioso para vê-la. "Até o chão Brasiiilll", escreveu ela na legenda da publicação. Veja o look!