Larissa Manoela explica sumiço das redes sociais e posa para selfie em elevador

Larissa Manoela não apareceu em seus Stories do Instagram por alguns dias e resolveu justificar o que aconteceu para os fãs

Larissa Manoela está com a rotina atribulada depois de todas as questões envolvendo a sua família. Ocupada com ações publicitárias ou o trabalho de atriz, ela reapareceu nos Stories do seu Instagram justificando o sumiço:

Na legenda do story postado pela atriz, ela se explica: "Sumida por motivos de: ou estou no set ou dentro de um elevador" e brinca com um emoji de risadinha. No clique, feito dentro de um elevador, Larissa aparece com os cabelos longos ondulados, um cropped preto e uma calça jeans, além de carregar uma mochila - bem cheia -, jaqueta e uma garrafinha de água para manter a hidratação em dia.

Logo depois Lari já compartilhou uma foto mostrando que estava no set de gravação:

O sumiço também veio logo depois de a atriz chegar em acordo com a justiça sobre a sociedade com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Elias. Em acordo com a Justiça de São Paulo, a artista conseguiu o rompimento de seu vínculo com a empresa Dalari Produção e Eventos.

Segundo a apuração do colunista Rogério Gentile, do UOL, o processo consta que Larissa vinha tentando desde março de 2023 formalizar o seu direito de deixar a empresa da família, mas que não obteve sucesso. No entanto, após meses de batalha, a Justiça permitiu a saída da atriz do quadro de sócios, com data de saída em 2 de setembro de 2023.

O jornalista ainda afirmou que a decisão foi publicada em 23 de outubro, determinando que a Receita Federal seja informada também da saída de Larissa Manoela da empresa. A atriz também teria renunciado todos os valores a que tinha direito em relação ao patrimônio da empresa.

A briga entre Larissa Manoela e seu pais

Em agosto, a atriz Larissa Manoela afirmou em entrevista ao Fantástico, da Globo, que ia abrir mão de seu patrimônio milionário, estimado em R$ 18 milhões, devido a uma briga com seus pais, Silvana e Gilberto. Isso porque ela e sua família tiveram divergências sobre a gestão de sua carreira.

Na conversa, ela admitiu que mesmo após a maioridade, não sabia quanto ganha e quantos bens tinha, o que lhe fez questionar seus pais para entender mais detalhes sobre seu negócio. Antes disse, ela recebia apenas uma mesada e precisava de uma autorização para fazer qualquer tipo de pagamento, mesmo para coisas supérfluas.