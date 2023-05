Lais Ribeiro ostenta vestido de fenda cavadíssima durante tapete vermelho de Cannes

Top Model brasileira Lais Ribeiro aposta em vestido longo, claro e brilhante para comparecer ao festival de cinema

Nesta quarta-feira, 24, a top model brasileira Lais Ribeiro (32) compareceu ao 9º dia do Festival de Cannes, fazendo questão de deixar o tapete vermelho do evento completamente apaixonado por sua beleza. A musa apostou em um vestido longo, em tons claros de cetim, que continha um fenda cavadíssima, ultrapassando sua virilha.

Lais Ribeiro - Créditos: Getty Images



Além da top model brasileira, outros famosos abrilhantaram o tapete vermelho de um dos maiores festivais de cinema do mundo, como Scarlett Johansson, Alessandra Ambrosio, Flávia Viana, entre muitas outras, para acompanhar o dia de première de La Passion de Dodin Bouffant.

Lais participou na noite da última terça-feira, 23, de uma festa que aconteceu durante o festival, onde mostrou o reencontro com algumas famosas, como Sara Sampaio e Alessandra Ambrósio, além de posar ao lado do apresentador Matheus Mazzafera.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lais Ribeiro (@laisribeiro)



Cannes!

Quem também está esbanjando beleza no festival de Cannes é a influenciadora Rafa Kalimann (30). A ex-BBB posou para fotos nas ruas da cidade francesa com um look preto e branco elegante. Mas não foi apenas pelos looks que Rafa chamou a atenção. A participante do BBB 20 levou seu novo namorado Antônio Bernardo Palhares para acompanhá-la no festival.