Laís Caldas se derrete ao surgir coladinha com Gustavo Marsengo: ''Com ele!''

Laís Caldas e Gustavo Marsengo mostraram todo o amor dos dois ao surgir em clima de romance durante evento

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 14h30

No último domingo, 22, Laís Caldas (30) e Gustavo Marsengo (31) decidiram curtir o dia juntinhos, indo a um evento especial.

O casal então fez um registro especial, onde eles aparecem com looks combinando abraçadinhos, esbanjando todo o amor que sentiam um pelo outro.

Na legenda, ela escreveu um trecho da escritora Clarisse Lispector (1920–1977): "O caminho que eu escolhi é o do amor. Não importam as dores, as angústias, nem as decepções que eu vou ter que encarar. Escolhi ser verdadeira. No meu caminho, o abraço é apertado, o aperto de mão é sincero, por isso não estranhe a minha maneira de sorrir, de te desejar o bem. É só assim que eu enxergo a vida, e é só assim que eu acredito que valha a pena viver."

Por fim, ela ainda se declarou para o amado: "Dia do abraço com ele!". E Gustavo logo respondeu escrevendo: "Meu melhor abraço!".

Rapidamente, os seguidores da ex-BBB passaram a comentar no post: "Lindos!", disse um. "Casal de milhões!", falou outro. "Sou apaixonada por vocês", escreveu um terceiro.

Confira o clique romântico que Laís Caldas publicou ao lado de Gustavo Marsengo: