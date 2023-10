Laís Caldas causa ao mostrar seus joelhos: 'Será que tenho que fazer harmonização?'

Ex-BBB Laís Caldas causa ao exibir joelhos em video dançando na piscina; veja a resposta dela após críticas

A ex-BBB Laís Caldas causou nesta quinta-feira, 19, ao compartilhar um vídeo dançando ao lado de seu namorado, o também ex-BBB Gustavo Marsengo. Na piscina, o casal surgiu brincando ao som de uma música e um detalhe roubou a cena.

De biquíni e shorts, a médica deixou à mostra suas pernas e chamou a atenção com seus joelhos. Após a parte de seu corpo virar assunto entre os comentários, Laís então se pronunciou e falou o que pensa.

"Será que eu tenho que fazer harmonização nos meus joelhos?", disse ela ao ver as pessoas questionando o que tinha acontecido com eles. Vale lembrar que nos últimos meses, a influenciadora realizou uma lipoaspiração para ficar com a barriga chapada.

Ainda recentemente, a ex-BBB se defendeu de outros comentários negativos sobre sua aparência. Após o fim do reality, ela continua o relacionamento com Gustavo Marsengo, participante que entrou em sua edição por uma casa de vidro montada no jardim da casa.

Leia também:Laís Caldas exibe cinturinha 'lipada' em fotos: 'Toda barbiezinha'

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Otariano (@otariano)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Laís Caldas (@dra.laiscaldass)

Motivo para fazer as cirurgias plásticas

Após a lipo, Laís revelou o motivo para fazer as cirurgias plásticas. "Me tornar uma pessoa pública contribuiu. Já recebi muitos comentários, principalmente quando estou com meninas, como a LarissaTomásia e a Bárbara Heck (ex-participantes do "BBB" 22). As pessoas dizem: 'Não sei como você tem coragem de andar com elas, se eu fosse você teria vergonha. Você é gorda'".

"Mas isso não me afetava. O que me incomodava muito eram as minhas costas e o glúteo, que tinha um formato quadrado. Já tentei fazer várias coisas para melhorar o formato dele, mas não dava certo", afirmou ela para a jornalista Patricia Kogut, do Jornal O Globo.