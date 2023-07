Kylian Mbappé compartilha foto ao lado de Jay-Z durante festa exclusiva

Jogador de futebol Kylian Mbappé participa de festa para lá de exclusiva e tieta rapper norte-americano

Na última segunda-feira, 3, o filantropo Michael G. Rubin deu uma white party para lá de exclusiva. E quem compareceu ao evento do ricaço foi o jogador de futebol do Paris Saint-Germain e campeão do mundo ao lado da Seleção Francesa, Kylian Mbappé, que compartilhou um clique pesadíssimo ao lado do rapper norte-americano, Jay-Z.

Em seu perfil oficial no Instagram, nesta terça-feira, 4, o craque da Seleção Francesa compartilhou um clique na qual os dois astros aparecem usando roupas brancas e sorrindo para a foto na festa exclusiva. Kylian usou alguns emojis para ilustrar a legenda da postagem, como um de festa, um coração branco e uma coroa.

O evento, que aconteceu em Hamptons, nos Estados Unidos da América, reuniu muitos outros famosos, como Ben Affleck, Jennifer Lopez, Kim Kardashian, Kilyan Mbappé, Jay-Z e sua esposa, a cantora Beyoncé. Os comentários da postagem do jogador de futebol do Paris Saint-Germain foram inundados de elogios para a foto.

“Coração branco? Bem-vindo a Madrid”, brincou um internauta, sobre a possibilidade do jogador francês se transferir para o Real Madrid, da Espanha, nesta próxima temporada. “Que foto incrível”, disparou um outro usuário. “Meu Deus, quase não consegui carregar aqui”, comentou uma terceira pessoa.

Mbappé revela que pensou em não jogar na seleção francesa

Durante uma entrevista à Sports Illustrated, Mbappé surpreendeu ao revelar que já pensou em não jogar mais pela seleção francesa após sofrer ataques racistas. Ele foi alvo de ofensas preconceituosas no ano de 2021 e teve que refletir sobre o seu futuro no futebol.

“Não posso jogar para gente que pensa que sou um macaco. Pensei em nunca mais voltar à seleção. Depois refleti, juntamente com as pessoas que jogam comigo, e decidi continuar. Penso que não passa uma boa mensagem uma pessoa se dar por vencida quando as coisas não acontecem como esperamos”, disse o jogador.