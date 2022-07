Kourtney Kardashian compartilha foto de quando tinha 15 anos

A influenciadora Kourtney Kardashian publicou uma foto de 1994, quando tinha 15 anos de idade

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 10h33

Nesta segunda-feira, 18, Kourtney Kardashian (43) publicou em seu Instagram uma foto sua de quando tinha 15 anos.

A foto foi tirada em 1994 e a influenciada usava um look todo preto e uma mochila nas costas. “1994 com minha mochila”, escreveu a estrela do reality-show The Kardashians.

Os fãs da Kardashian adoraram o post! “Tão linda”, comentou uma seguidora. E outra fã escreveu: “Eu amei essa foto”.

Na semana passada, Kourtney compartilhou algumas imagens do aniversário de 10 anos de sua filha Penelope!

Confira aqui Kourtney Kardashian com 15 anos!