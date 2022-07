Kourtney Kardashian abre álbum de fotos do aniversário da filha Penelope

A influenciadora Kourtney Kardashian compaertilhou fotos da festa de aniversário da filha Penelope

CARAS Digital Publicado em 15/07/2022, às 21h14

Nesta sexta-feira, 15, Kourtney Kardashian (43) compartilhou em seu Instagram algumas fotos do aniversário de sua filha Penelope.

A filha da estrela de The Kardashians completou 10 anos com uma festa idealizada por ela e realizada com a ajuda da mãe.

“Um décimo aniversário dos sonhos para a minha filha dos sonhos. Eu amo deixar meus filhos liderarem quando o assunto é celebrar seus aniversários. Ela me contou todas as suas ideias e eu a ajudar a dar vida”, contou Kourtney na legenda da postagem.

Recentemente, o marido de Kourtney Kardashian, Travis Barker (46) teve um susto de saúde ao ser internado no hospital com um quadro de pancreatite.

Confira aqui cliques do aniversário de Penelope!