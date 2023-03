Klebber Toledo relembra paixão por Xuxa: "Mulher linda"

Klebber Toledo contou que vê semelhanças da apresentadora com sua esposa, Camila Queiroz

Klebber Toledo (36) abriu o coração de fã ao afirmar que enxerga muitas qualidades de Xuxa (59) em sua esposa, Camila Queiroz (29).

"Costumo falar que ela, a Camila, e a Julia Roberts são mulheres que nos fazem sorrir através dos sorrisos delas. Se minha mulher fosse loira, seria muito parecida com ela [Xuxa], porque as duas vibram em uma frequência muito parecida, os sorrisos, as covinhas...", derreteu-se em entrevista ao gshow.

O galã ainda revelou que a primeira bronca que levou de sua mãe foi por causa de Xuxa. Isso porque ele tinha um amor platônico pela artista quando criança e dizia que ela era a sua namorada.

"Desde criança, sempre gostei muito de olhar para o céu, achava que via coisas, luzes, naves. Então, além das músicas [dos programas da Xuxa], que eram sempre muito animadas, o cenário colorido, tinha aquele sorrisão, aquela mulher linda vindo de dentro de uma nave...", recordou.

"Falava quer era o piloto da nave e ela, a minha namorada. Minha mãe falava: 'Para! Você não tem idade para isso!", relembrou, às gargalhadas.

Toledo carrega o empoderamento de Xuxa como uma inspiração para outras mulheres: "Vim de uma família simples, em que as mulheres não tinham voz. A Xuxa é um superexemplo de mulher, de poder".

Em entrevista exclusiva à CARAS, Klebber Toledo falou sobre sua luta pela preservação ambiental, a vida em frente e atrás das câmeras ao lado da amada e, de quebra, adiantou os seus planos para 2023.

"Acredito na transformação real, e isso se inicia no respeito com as pessoas e com a natureza também. Busco entender quais são os fatores mais destrutivos do meio ambiente para evitá-los. Eu não insisto para as pessoas pararem de consumir, mas para iniciarem um consumo bem mais consciente. Eu sou uma pessoa que adora trabalhar, mas existem coisas maiores do que o dinheiro. Penso em como serei lembrado. Não quero deixar uma conta bancária bem recheada para os herdeiros, mas sim a natureza preservada para as nossas gerações futuras. E é aí que mora a verdadeira riqueza", disse quando questionado sobre o que fez cortar o consumo de carne em sua rotina.