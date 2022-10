Klebber Toledo mostra tanquinho e deixa seguidores babando: ‘Tá quente’

Ator Klebber Toledo aproveita o dia de sol no Rio de Janeiro sem camisa e choca seguidores com físico

CARAS Digital Publicado em 29/10/2022, às 13h09

Neste sábado, 29, o ator Klebber Toledo (36) decidiu deixar seus seguidores babando com seu corpo impressionante! Em suas redes sociais, o marido de Camila Queiroz (29) mostrou seu tanquinho definido e levou os fãs à loucura.

“O Rio de Janeiro sem sol… não é Rio de Janeiro. Bom final de semana”, escreveu o ator na publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Com a barriga deifinidíssima, o ator colocou pra jogo seu tanquinho, mostrando de leve algumas tatuagens que tem pelo corpo.

“Tá quente aqui, heim?” , escreveu um seguidor nos comentários. “Gostoso”, exaltou outra. “Minha nossa senhora”, exclamou um terceiro fã. Além dos muitos emojis de carinha de apaixonado, corações e palminhas.

Veja a publicação de Klebber Toledo mostrando seu tanquinho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Klebber Toledo (@klebbertoledo)



Recentemente, Camila Queiroz reviveu a ousadia de Angel no Club Yacht, em São Paulo. À CARAS, revelou gratidão à Globo e aos profissionais com quem trabalhou, além de abrir o jogo sobre assédio e a carreira fora da TV aberta.

"Ela [Angel] me trouxe até aqui. Vivia em Nova York, tinha uma carreira na moda e sentia necessidade de fazer coisas novas. Eu era obcecada por novelas. Quando fiz a Angel, minha vida se transformou. Tenho muita gratidão pelo diretor Mauro Mendonça Filho, que me profissionalizou como atriz, e o autor Walcyr Carrasco. Existia uma tensão de lançar uma atriz nova. Minha preocupação era superar as expectativas das pessoas que tinham confiado em mim. Precisava dar certo. E deu tão certo que teve a segunda parte", conta Camila.