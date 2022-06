Klara Castanho faz comentário sobre novo projeto após revelar drama pessoal

Klara Castanho recebe o apoio de produtora do seu novo trabalho e responde com mensagem carinhosa: 'Obrigada pelo cuidado'

CARAS Digital Publicado em 29/06/2022, às 16h00

A atriz Klara Castanho (21) deixou um comentário agradecendo pelo apoiou que recebeu da produtora Zola Filmes, que é a responsável pela série Bom Dia, Verônica, na qual ela interpreta a personagem Ângela. A equipe da produtora fez um post apoiando a atriz após ela revelar o drama que passou nos últimos meses, quando foi estuprada, engravidou e entregou a criança para a adoção.

Na mensagem, a equipe escreveu: "Klara Castanho, estamos ao seu lado! Seu talento, carisma e profissionalismo encantaram a todos no set da segunda temporada de "Bom dia, Verônica". Uma atriz genuína, uma pessoa doce e inteligente que só inspira amor e respeito. Saiba que a Zola filmes está com você na luta contra toda forma de violência e abuso. Nenhuma mulher deveria ser obrigada a expor uma violência que passou. Lamentamos muitíssimo por todo horror e sofrimento que lhe causaram. Todo nosso repúdio a quem expõe e tripudia da dor do outro. Basta de desrespeito à vida das mulheres! Klara receba nosso amor e respeito".

Ao ver o post, Klara Castanho fez questão de responder: "Que nossa Ângela traga ventos de mudanças. É só o que eu desejo agora. Obrigada pelo cuidado de vocês".

Na série, a personagem da atriz é uma jovem que sofre abuso sexual. Por isso, a produtora decidiu, segundo o site Notícias da TV, editar algumas cenas da série após o caso da atriz. A intenção é tomar mais cuidado com o que será mostrado na série na hora de abordar o assunto.

Post da produtora sobre Klara Castanho: