Key Alves posta indireta após flagra de Gustavo Benedeti em festa

Ex-BBB Gustavo Benedeti é visto com loira durante festa, e sua ex-affair, a jogadora de vôlei Key Alves manda indireta na web

A jogadora de vôlei Key Alves e Gustavo Benedeti, que participaram do BBB 23 e chegaram a ter um relacionamento no confinamento, surgiram no mesmo local na noite do último sábado, 01, e animaram os fãs que ainda torcem pelo romance entre os ex-BBBs.

Os dois postaram registros do mesmo ângulo nas redes sociais de um show do Arraial Estrelado, em São Paulo. Logo depois, vídeos dele em clima de romance com uma loira passaram a circular na web.

Em seu perfil no Twitter, a influenciadora fez um post que muitos acreditam que foi uma uma indireta para o ex. "Livramento", escreveu ela, apagando na sequência.

Após deixarem o BBB 23, Key e Gustavo seguiram o relacionamento, que acabou chegando ao fim por uma decisão do fazendeiro.

Nos stories, Key ainda repostou uma imagem que dizia: "Nem sempre o que ofertamos é igual o que recebemos. Mas Deus é justo! Ele faz o pagamento de todos, do bom e do ruim".

Key Alves revela novos planos da carreira ao anunciar saída do Osasco

Recentemente, Key Alves usou as redes sociais para comunicar aos fãs sua saída do Osasco Voleibol Clube. A jogadora, que participou do Big Brother Brasil 23, revelou que pretende se dedicar ao entretenimento.

Em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital postou uma sequência de fotos em que aparece jogando e também com as colegas de equipe, e agradeceu por ter realizado seu sonho de ser uma jogadora profissional.

"Gostaria de começar agradecendo esse time lindo do Osasco Voleibol Clube que me proporcionou momentos únicos e inesquecíveis. Ali eu conheci as maiores atletas, aquelas que eu via na TV sabe? Entrei dois anos de mão dada com a minha ídola para os jogos. Eu realmente sou eternamente grata a tudo isso. Obrigada meninas, comissão técnica, todos mesmo", afirmou no começo do texto.