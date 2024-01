Key Alves mostra sua recuperação pós cirurgia no joelho: "Teria coragem?"

Após realizar uma cirurgia no joelho para retomar sua carreira como atleta, Key Alves mostra detalhes de sua recuperação nas redes sociais

Após realizar uma cirurgia no joelho, a jogadora de vôlei e ex-BBB Key Alves está focada em sua recuperação. Nesta terça-feira, 23, a atleta compartilhou alguns detalhes de seu pós-operatório em uma nova publicação feitas nas redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, Key apareceu com duas botas de gelo em suas pernas. A ex-sister apareceu sorridente para a câmera enquanto aproveitava um momento de repouso para assistir televisão. "Minhas melhores amigas", escreveu a jogadora na legenda da publicação. "Quem teria coragem? Gelo e gelo", disparou ela nos comentários em seguida.

Key Alves revelou o seu procedimento cirúrgico com exclusividade para a CARAS Brasil no último dia 20. Segundo ela, a operação foi feita para ela realizar o sonho de voltar às quadras de vôlei e mirar na carreira esportiva internacional.

“Estou tão feliz em finalmente realizar essa cirurgia. Foram meses fazendo exames e vendo se realmente era necessário", afirma Key Alves, que está afastada das quadras de vôlei desde 2022, quando sofreu uma lesão no ligamento de seu joelho esquerdo.

Key Alves fala sobre sua mudança de país

Ainda em sua entrevista com a CARAS Brasil, Key Alves falou mais sobre a sua carreira internacional, já que a jogadora de vôlei pretende apostar em voltar para as quadras em outro país. Na conversa, ela explicou que realizou o procedimento para voltar às quadras de vôlei e se aventurar nos times esportivos dos Estados Unidos, onde deve morar a partir do final de 2024 e jogar pelos próximos anos.

"Para jogar nos Estados Unidos, eu precisava estar 100%. Não poderia estar mais grata pela minha escolha, jogar lá é um sonho", confessou Key.

Com uma longa jornada pela frente de nove meses de fisioterapia, Key Alves comentou sobre o resultado da cirurgia e a expectativa para sua recuperação: "O médico e o hospital que eu escolhi são os melhores, está tudo perfeito! Vou ficar zero e a seleção que me aguarde!”. A atleta fechou dois anos de contrato para jogar em liga americana de vôlei e deve se mudar para os Estados Unidos em novembro de 2024.