Key Alves desabafa sobre lesão da irmã e lamenta coincidência: "Vivemos um momento igualzinho"

A jogadora de vôlei Key Alves recordou a grave lesão que sofreu no joelho antes de ser confirmada no BBB 23

A ex-BBB Key Alves (23) voltou a falar sobre a grave lesão que sua irmã gêmea sofreu na semana passada durante a disputa do terceiro lugar da Superliga B entre Taubaté e Vinhedo Country Club.

Nesta segunda-feira, 3, a jogadora de vôlei publicou no feed do Instagram algumas fotos em que Keyt Alves (23) aparece chorando após se machucar no jogo, e lamentou a coincidência, já que no ano passado ela também se lesionou durante a partida entre Osasco contra o Pinheiros.

"Eu não sei nem o que te falar Key. Vivemos um momento igualzinho em outubro antes da minha participação do BBB na qual eu me lesionava exatamente uma lesão gravíssima no joelho e hoje vive o mesmo momento ao contrário com você em quadra", lamentou a ex-sister.

+ Key Alves, do BBB 23, sofreu lesão grave no joelho; entenda problema de saúde

Em seguida, a atleta confessou que reviveu o momento complicado que passou ao ver o que aconteceu com a irmã. "Existem coisas que nos não sabemos entender ou responder somente Deus, e essa cena só me passou na cabeça em câmera lenta tudo que vivemos a 6 meses atrás quando aconteceu comigo. Não é fácil ter que se afastar das quadras, mas essas situações nos faz mais forte e nos faz uma atleta mais profissional ainda em saber que lesões fazem parte da nossa carreira e a coincidência é tanta que machucamos exatamente a mesma lesão no último jogo das duas! Loucura", desabafou.

Por fim, a ex-BBB afirmou que está confiante na recuperação de Keyt. "Mas algo me tranquiliza e sopra no meu ouvido dizendo: "calma filha, sou eu seu Deus quem permitiu". E com a nossa fé vamos crer que até os piores momentos é Deus quem está cuidando. Vou estar aqui com você @keyt.alves até o fim da sua recuperação. Você vai ser a melhor no que faz e pra ser a melhor deve passar por isso minha atleta favorita", finalizou.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Key Alves (@keyalves)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!