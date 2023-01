BBB 23: Key Alves sofreu lesão grave no joelho; entenda problema de saúde

Integrante do time Camarote, Key Alves sofreu uma lesão grave no joelho no ano passado

Key Alves (23) foi confirmada como uma das integrantes do time Camarote do BBB 23. A jogadora de vôlei atualmente está focada na carreira de influenciadora digital após sofrer uma lesão grave no joelho no ano passado.

O acidente envolvendo a atleta aconteceu durante uma partida do Osasco contra o Pinheiros, na semifinal do Campeonato Paulista de Vôlei. Na ocasião, Key, que joga como líbero, tentava recuperar a bola, quando acabou caindo na quadra.

Ela rapidamente foi socorrida e saiu aos prantos do ginásio , dando indícios de uma certa gravidade no acidente. Logo em seguida, Key passou por uma ressonância magnética e foi constatado a lesão ligamentar.

O problema também gerou um rompimento do cruzado anterior do joelho esquerdo. Por conta disso, a jogadora precisou fazer uma cirurgia na região, que demandaria de cinco a seis meses para sua recuperação total.

Na época, Key compartilhou uma postagem falando sobre o período que estava enfrentando. "Sabe quando vc tem a certeza de que Deus está cuidando de tudo? É como eu me encontro hoje", afirmou.

O QUE KEY ALVES PROMETE PARA O BIG BROTHER?

A mais nova sister diz ser uma pessoa divertida e espontânea, sempre pronta para novas amizades. Apesar de se descrever como namoradeira, ela garante que não quer ficar de casal no reality, aproveitando o programa para dançar e curtir as festas.

Porém, ela diz que também é muito competitiva e focada. A atleta odeia perder e diz que, quando vence, não dispensa o deboche com o adversário. Apesar do lado mais debochado, ela está acostumada a morar em repúblicas, então não vê a convivência como um problema ou desafio. Nas brigas, promete não ficar em cima do muro. "Em uma treta ou vou estar separando a galera ou brigando, se for comigo. Eu nunca fico de fora, só comentando, não".