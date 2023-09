Kate Winslet, de Titanic, desabafa sobre pressão estética no início da carreira: "Muita coragem"

Kate Winslet, a eterna Rose de Titanic, admitiu que sofreu com a pressão estética quando iniciou sua carreira nos anos 90

A atriz Kate Winslet, mais conhecida por interpretar Rose no filme Titanic, de 1997, desabafou sobre a pressão estética que sofreu no início de sua carreira. Em entrevista à revista Vogue, a famosa lembrou os primeiros anos em Hollywood e como eles foram cruéis para sua relação com seu corpo.

Segundo a estrela, que hoje tem 47 anos, ela precisou ouvir muitas besteiras sobre o seu físico e já foi até pressionada a perder peso. "Diziam a todo tempo que eu estava na forma errada. Me diziam constantemente que eu teria que me contentar com menos", contou Kate.

Após anos trabalhando na indústria do entretenimento, a artista já aprendeu a lidar com a pressão e o preconceito com seu corpo. "Eu sei que não devo desperdiçar minha energia preciosa criticando o meu físico. Eu acho que qualquer mulher está melhor em só dizer: eu acredito em mim mesma. Não importa o que as outras pessoas pensam; isso é quem sou — vamos em frente", desabafou a atriz.

Agora, Winslet é a estrela do filme Lee, lançado na última semana no Festival de Cinema de Toronto. O longa, que conta a história verídica de uma modelo que foi correspondente da Segunda Guerra Mundial para a revista Vogue, terá cenas de nudez com a atriz. E para realizar essa tarefa, ela contou que precisou ser forte com os problemas de imagem que sofre há muitos anos.

"Eu tive que ter muito coragem para deixar meu corpo em sua versão mais suave e não me esconder disso", contou ela, que também falou sobre algumas situações desconfortáveis nas gravações. "Acredite, pessoas na nossa equipe ainda diziam 'Você vai querer sentar um pouco mais para cima'. E eu dizia 'Por que? Só por causa do pouco de pele que você consegue ver. Não, essa é a maneira que vai ser!"