Karoline Lima revela se pretende contar polêmicas com Éder Militão para filha

Karoline Lima abre o jogo e revela se vai expor detalhes de relação conturbada com Éder Militão para Cecília: “Não tem como"

A influenciadora digital Karoline Lima (27) e o jogador de futebol Éder Militão (25) tiveram um término conturbado durante a gestação da primeira filha do casal, a pequena Cecília, que tem apenas 10 meses. Mas nesta terça-feira, 30, a loira abriu o jogo e revelou que não pretende contar todos os detalhes sobre a relação polêmica quando a menina crescer.

O assunto surgiu quando uma seguidora questionou Karoline em um caixinha de perguntas: “Você pretende contar para Ceci tudo o que aconteceu com você durante a sua gestação?”, escreveu a fã. Vale lembrar que a relação teve um término marcado por polêmicas. Militão, inclusive, chegou a processar a ex dias antes do nascimento da filha.

Karol foi sincera e respondeu: “Sabe que não gente? Eu não pretendo contar nada. Eu acho que se um dia ela quiser saber a internet está aí pra isso. Não tem como esconder nada da internet, infelizmente… Mas não é esse tipo de criação que eu quero pra ela, eu não quero que ela veja o lado negativo das coisas”, a loira explicou sua decisão.

“Eu quero que ela tenha saúde mental, que ela consiga formar a própria personalidade dela. Que ela consiga decidir quem ela ama, quem ela não ama, o que ela gosta, o que ela não gosta. Eu não quero interferir nisso, eu quero que a Cecilia seja o mais livre possível”, Karoline concluiu ao responder a pergunta em seus stories do Instagram.

Karoline Lima não pretende contar polêmicas com Éder Militão para filha - Reprodução/Instagram

