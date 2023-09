Karoline Lima posta nova foto, chama atenção por detalhe curioso e reage: 'Passada'

Karoline Lima costuma dividir rotina com fãs e compartilhou clique na rede social, onde foi bastante elogiada

Karoline Lima está de volta ao Brasil após passar uma temporada em Madri, na Espanha, onde estava hospedada na casa do ex Éder Militão, com quem tem uma filha. Mãe da pequena Cecícilia, de 1 ano, a influenciadora compartilhou uma foto nos Stories do Instagram, mas um detalhe inusitado chamou atenção dos seguidores: os pés da modelo.

"Detalhes", escreveu Karoline na legenda da publicação. Momentos depois, no entanto, ela voltou às redes sociais e comentou as mensagens que recebeu no privado. "Eu fico passada como vocês amam meu pé", disse, bem-humorada.

Pés de Karoline Lima chamou atenção em clique (Foto: Reprodução Instagram)

Karoline Lima e Éder Militão juntos novamente?

Solteira desde o fim do namoro com o apresentador Gui Araújo, Karoline Lima se pronunciou sobre os rumores de reconciliação com Éder Militão. Por estar no processo para tirar cidadania, a loira não pode se ausentar do país por muito tempo, precisando voltar lá a aproximadamente cada três meses.

"Nada mudou na minha vida pessoal. Estou solteira e, se algum dia precisar vir aqui contar algo que aconteceu, pode deixar que vocês saberiam através de mim. Não precisa procurar saber através de pessoas X ou Y. Mamãe conta tudo e dessa vez não seria diferente. Não me pronunciei porque nada aconteceu", esclareceu em conversa com os fãs.

Por que namoro de Karoline Lima e Gui Araújo acabou?

Em maio, Karoline Lima também se manifestou sobre o término com Gui Araújo e explicou que o casal "simplesmente não funcionou".

"Vi que a minha vida pessoal está na boca do povo. E sim, estou solteira. Eu e o Guilherme terminamos, mas diferente das outras vezes que a minha vida pessoal foi tema, desta vez não existe drama, nem traição, nem mentira. A gente simplesmente não está mais junto. Não precisa se tornar uma novela mexicana isso tudo, simplesmente não funcionou", declarou na ocasião.