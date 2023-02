Karoline Lima desabafa sobre críticas ao seu namoro: "A vida é uma só”

Karoline Lima anunciou seu namoro no começo de fevereiro com o influencer Gui Araujo.

A influenciadora Karoline Lima (26), desabafou em seu Instagram a respeito das críticas que vem recebendo sobre o seu relacionamento com o também influenciador Gui Araújo (35).

Ao abrir uma caixinha de perguntas em seu Instagram, a loira recebeu a seguinte pergunta: "Como está lidando com as críticas ao seu namoro?"

Karol então respondeu: "A real é que eu prefiro que critiquem, contanto que eu esteja feliz", começou a explicação em seu story. "A gente acha um máximo um monte de relacionamento de mentira. De mídia. Eu cansei disso, sabe? Para ser sincera, eu nem ia postar nada com o Gui, mesmo estando com ele, porque estava bom demais tudo no off e na vida real, que é o que importa."

Ela também contou que antes de compartilhar cliques, chegou a apagar diversas publicações. "Eu me perguntava se era realmente necessário trazer essa energia para dentro do que a gente tem. Só postei porque amo vocês e amo compartilhar a minha vida com vocês", explicou.

"No final, o ideal é só torcer para que as pessoas sejam felizes, e se não der certo, assim como muita coisa não deu na minha vida, vira experiência. Vira história para contar. Vira amadurecimento. Eu não me arrependo de nada que já aconteceu comigo porque eu não sou covarde, eu me permito viver e sentir. Eu não posso comparar as pessoas assim como não quero ser comparada"

A influencer, que é mãe da Cecília, de 6 meses, finalizou o desabafo com a frase: "A vida é uma só e a gente nunca sabe quanto tempo resta. Só seguir o coração já é a resposta".

Recentemente ela rebateu seguidores que criticam seu estilo de vida: "Nenhuma dessas pessoas viu ou me ajudou nos dias em que eu estava à beira de uma depressão por achar que a minha vida tinha virado um inferno. Eu mereço sim sair, viajar, me divertir, me relacionar com outra pessoa. Eu mereço ser feliz, também." disse a influenciadora.