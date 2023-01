Karoline Lima rebate fãs que criticam seu estilo de vida: “Eu mereço ser feliz”

Karoline Lima falou sobre as mensagens que recebe quando tem momentos de curtição sem a filha: "Nada que eu fizer com a minha vida pessoal vai me tornar menos mãe"

Karoline Lima (26) rebateu seguidores que criticam o seu estilo de vida pelo fato de ela curtir festas sendo mãe. A influencer é mãe da Cecília, que tem 6 meses, fruto do seu relacionamento com o jogador da seleção brasileira, Éder Militão (25).

A influencer foi questionada, por meio de caixa de perguntas no Instagram, como lida com as cobranças na web.

"Nenhuma dessas pessoas viu ou me ajudou nos dias em que eu estava à beira de uma depressão por achar que a minha vida tinha virado um inferno. Eu mereço sim sair, viajar, me divertir, me relacionar com outra pessoa. Eu mereço ser feliz, também." disse a influenciadora.

Eu mereço porque a minha filha não é um fardo para mim, e nada que eu fizer com a minha vida pessoal, a Karoline mulher, vai me tornar menos mãe. Sou eu quem convivo, quem cuido, sou eu quem me preocupo, quem me cobro. Eu quem crio, quem acompanho, quem realmente vivo a vida da minha filha. Podem falar, eu não me importo", disse ela.

No momento, Cecília está na Espanha, passando dias com o pai, Éder Militão, em Madri. "Que saudade do amor da minha vida", escreveu a influenciadora nos stories do Instagram, acompanhando foto da pequena que ela publicou na terça-feira, 24

Nesta quinta-feira, 26, Karoline explicou aos seguidores porquê permitiu que sua filha, de 6 meses, viajasse para o exterior por tanto tempo. “Não é questão de 'deixar'. Independente de qualquer coisa, ela tem o pai dela e eu jamais impediria o contato dos dois, pelo bem dela. Houve um problema realmente nessa quantidade de dias que não foi o combinado, mas ok. Que tudo se resolva da melhor maneira e que ela sempre tenha contato com a família dela da melhor maneira possível”, disse a modelo.