Kanye West presenteia nova namorada com bolsa rara de luxo avaliada em R$ 1,3 milhão

Kanye West presenteia nova namorada, a modelo Chaney Jones, com bolsa rara de luxo avaliada em mais de R$ 1,3 milhão

Redação Publicado em 30/03/2022, às 12h11

O rapper Kanye West (44) está sendo bastante generoso e presenteou a nova namorada, a modelo Chaney Jones (25), com um presente de luxo milionário.

Não deixando que o divórcio conturbado e as polêmicas envolvendo a ex-esposa, a empresária Kim Kardashian (41), o cantor norte-americano surpreendeu a nova affair com uma bolsa rara da grife Birkin, avaliada em US$ 275 mil de dólares, equivalente a R$ 1,3 milhão de reais.

De acordo com o site Page Six, a bolsa em questão é de couro chèvre metálico prateado com paládio, que foi entregue na última terça-feira, 29.

O portal afirma que Chaney Jones teria feito o pedido do produto por ser extremamente raro e não ter mais em circulação regular, além do valor altíssimo.

Kanye West presenteia Chaney Jones com bolsa de luxo de R$ 1,3 milhão: