Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio se conheceram no BBB 13 e já participaram de outro reality; relembre

Ex-BBBs, Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio anunciaram o nascimento da segunda filha nesta terça-feira, 17

Kamilla Salgado (36) e Elieser Ambrósio (39), se tornaram assunto ao anunciar o nascimento da segunda filha Victoria, nesta terça-feira, 17. Os dois, que já são pais de Bento (3), estão juntos há 10 anos e se conheceram no BBB. Relembre a história do casal.

Kamilla Salgado e Elieser Ambrósio participaram da 13ª edição do BBB . Na época, Kamilla era formada em administração e trabalhava como modelo. Ela foi uma das cinco pessoas pré-selecionadas para a Casa de Vidro da temporada, e por escolha do público, entrou para o reality.

Já Elieser foi um dos ex-participantes escolhidos para retornar à casa mais vigiada do Brasil. Ele já havia participado do BBB 10, e retornou ao reality ao lado de Kleber Bambam (BBB 1), Dhomini Ferreira (BBB 3), Fani Pacheco (BBB 7), Natália Casassola (BBB 8), Anamara Barreira (BBB 10) e posteriormente, Yuri Fernandes (BBB 12) que substituiu Bambam após sua desistência.

Não demorou muito para que os dois começassem a se envolver. O primeiro beijo do casal surgiu de uma brincadeira em que outros brothers fizeram Elieser beijar Kamilla com a boca suja de chocolate. No ano passado, o DJ relembrou o momento nas redes sociais.

Eles desenvolveram a relação durante o reality até que Elieser se tornou o 7º eliminado da edição, com 46% dos votos do público contra Nasser e Marcello. Três semanas depois, Kamilla deixou a competição após ser eliminada com 68% dos votos do público contra Nasser e Andressa.

Os dois continuaram juntos após a eliminação do programa e se casaram três anos depois, em 2016, em uma cerimônia realizada na capela da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC). Em 2019, eles retornaram ao mundo dos realities participando da 4ª edição do Power Couple Brasil ao lado de nomes como Nicole Bahls, Aline Prado e Daniel Saulo.

No ano de 2020, eles deram as boas vindas a Bento, primeiro filho do casal. Em maio do ano passado, Kamilla contou, em entrevista ao site Quem, que pretendia ter mais um filho para "encerrar logo a fábrica". Eles anunciaram a segunda gravidez em maio deste ano.