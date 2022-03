Big Brother / amor demais!

Eliéser Ambrósio relembra primeiro beijo com Kamilla Salgado no BBB 13

Romântico, Eliéser Ambrósio, do BBB 13, resgata gravação do primeiro beijo com Kamilla Salgado durante o reality

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 13h00

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio - Reprodução/Instagram