Kamilla Salgado relembra clique romântico que fez com Eliéser Ambrósio em Noronha: ''Bateu uma saudade da gente nesse lugar!''

Kamilla Salgado lembrou com carinho de uma viagem romântica que fez com o marido, Eliéser Ambrósio, para Fernando de Noronha

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 13h14

Nesta quinta-feira, 24, Kamilla Salgado (34) decidiu entrar no clima do TBT para lembrar de uma viagem romântica que fez com o marido, Eliéser Ambrósio (37), para Fernando de Noronha.

A influenciadora publicou um clique onde ela e o seu amado aparecem juntinhos, quase se beijando, em frente a um dos pontos turísticos mais famosos do lugar.

O casal ainda apostou em looks estilosos, ele com uma bermuda estampada e ela com um biquíni que combinava com uma saia.

Na legenda, ela falou com carinho do mormento: "Bateu uma saudade da gente nesse lugar! Hum precisamos voltar com urgência". Eliéser não perdeu tempo e respondeu à amada nos comentários: "Na próxima já vamos levar o Bento! Noronha demais com vocês!".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Que lindos!", disse um. "Perfeitos!", falou outro. "Amores!", escreveu um terceiro.

Uma mamãe babona!

Recentemente, Kamilla publicou um registro ao lado do filho, Bento (1), onde eles aparecem no carro, enquanto o pequeno dá um beijinho na bochecha da mãe.

"É uma delícia poder compartilhar meu maternar com vocês! Esse carinho deles por nós mães é coisa de Deus! Só gratidão!", escreveu ela na ocasião.

Confira o clique romântico que Kamilla Salgado fez com Eliéser Ambrósio em Fernando de Noronha: