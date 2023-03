Kaká relembra momento marcante com Carol Dias e se declara para a esposa: "Muito amor"

O ex-jogador de futebol Kaká prestou uma linda homenagem para Carol Dias no Dia Internacional da Mulher

O ex-jogador Kaká(40) usou as redes sociais para recordar uma foto de um momento marcante ao lado da esposa, Carol Dias(27). Ele aproveitou o Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira, 8, para prestar uma homenagem especial para a amada.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-atleta recordou uma foto em que a modelo aparece grávida, um pouco antes de dar à luz, e exaltou a força que ela tem. Ele também falou sobre o carinho e admiração que sente pela mãe de suas filhas. Os dois são pais de Esther (2) e Sarah, que completará seu primeiro mês de vida no próximo dia 13.

"Como eu amo relembrar esse momento! Pra você são as horas finais após um longo período gerando e cuidando de uma vida. Pra mim uma aula de força, amor, perseverança e fé. Mulheres, que vocês possam ser cuidadas e tratadas com muito amor, respeito, carinho e admiração", declarou Kaká na legenda da publicação.

Carol também comemorou o Dia Internacional da Mulher em suas redes sociais. A modelo postou uma foto com as filhas e declarou o seu amor pelas meninas. Na imagem, ela aparece amamentando a filha mais nova, enquanto a primogênita surgiu deitada em seu colo, recebendo carinho da mãe na cabeça. "Meu lugar com elas! Feliz dia da mulher para todas nós!", escreveu a mamãe coruja.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Kaká (@kaka)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!