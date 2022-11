Juliette Freire aparece andando de moto e detalhe chama atenção dos seguidores

Vencedora do BBB 21, Juliette Freire chamou atenção dos seguidores ao postar um vídeo andando de moto

Juliette Freire(32) usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 22, para compartilhar um vídeo em que aparece andando de moto.

No vídeo publicado no feed do Instagram, a vencedora do BBB 21 aparece usando uma calça, um cropped e uma bota preta. Além disso, ela compôs o visual com um óculos escuros e deixou os cabelos soltos enquanto passeia pelas ruas. "Minha terapia", confessou ela na legenda da publicação.

A postagem da ex-BBB deixou muitos fãs impressionados ao vê-la pilotando a moto, contudo, o fato dela deixar o cabelo solto também chamou a atenção.

"Que irado", disse um internauta. "Olha ela, que vibe", comentou outra. "Terapia vai ser desembaraçar o cabelo, mermã", brincou uma seguidora. "Eu vendo ela de moto com o cabelo solto, só consegui pensar em ela penteando o cabelo depois!", confessou outra. "A luta pra desembaraçar o cabelo depois", falou mais uma.

Essa não é a primeira vez que Juliette surge nas redes sociais andando de moto. Em setembro, ela também gravou seu passeio pelas ruas do Rio de Janeiro e arrancou elogios com a habilidade.

Confira o vídeo de Juliette Freire andando de moto:

